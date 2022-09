Les Carolos ont particulièrement mal entamé la partie en encaissant après seulement trois minutes de jeu. De Cuyper trouvait parfaitement Reynolds sur la droite, qui armait une frappe puissante et trompait Koffi après avoir touché la barre transversale.

Moins de dix minutes plus tard, les coéquipiers de Nacer Chadli se mettaient à l’abri suite à un contre létal magnifiquement mené par Foster et De Cuyper, qui héritait du cuir sur la gauche et croisait un tir imparable.

Charleroi tentait alors timidement de revenir dans la partie et sera finalement récompensé peu avant le repos. Brillamment trouvé dans la profondeur par Zorgane, Nkuba centrait pour Mbenza qui se jetait pour pousser le ballon au fond d’un but vide.

En deuxième mi-temps, les protégés d’Edward Still ont poussé mais n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter Sinan Bolat... jusqu’aux toutes dernières minutes de la partie. Badji égalisait de la tête mais Kyan Vaesen redonnait l’avance aux visiteurs nonante secondes plus tard.

Avec cette deuxième défaite consécutive, Charleroi est rattrapé par son rival du jour et pointe provisoirement à la neuvième place, en attendant les matches de ce dimanche.