1 776 kilomètres plus loin, au siège de la fédération, le coach national déclarait: "Ses prestations en U19 étaient déjà remarquables. Son début de saison à Anderlecht était impressionnant. Et donc, je n’ai pas tenu compte de son âge, j’ai préféré regarder son potentiel. C’est une grande opportunité pour lui de se montrer."

S’il reçoit des minutes contre les Gallois ce jeudi, il aura 18 ans et 333 jours. Ce n’est évidemment pas un record. Fernand Nisot du Léopold Club avait 16 ans et 19 jours en 1911, Anthony Vanden Borre 16 ans et 187 jours, et Romelu Lukaku 16 ans et 294 jours.

Or, pour que la comparaison tienne la route, il faut consulter la liste des défenseurs centraux. Le premier est Vincent Kompany avec 17 ans et 314 jours. Debast, né 10 mois avant les débuts de Kompany contre la France de Zidane (défaite 0-2), aura 1 an et 19 jours de plus que le T1 qui l’a lancé.

Faes, Van der Heyden, Delcroix, Bornauw…

Ces derniers temps, les défenseurs centraux formés par Anderlecht ont rarement été des valeurs sûres chez les Diables. Les Mauves ont surtout produit des attaquants et meneurs de jeu. Les derniers produits de Neerpede à avoir été repris en défense centrale étaient Wout Faes (4 sélections, 1 cape), Siebe Van der Heyden (2 sélections, 1 cape) Hannes Delcroix (2 sélections, 1 cape) et Sebastiaan Bornauw (4 sélections, 3 capes). Des quatre, seul Faes a été repris. Denayer, lui, n’a passé que deux saisons à Neerpede.

Pour des titulaires indiscutables autres que Kompany issus de l’école des jeunes du RSCA, il faut déjà remonter à Georges Grün ou Stéphane Demol dans les années ‘80 et Hugo Broos dans les années ‘70. Zeno Debast a tout pour être le suivant.