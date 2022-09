Marlon Fossey officiellement présenté : «Ma carrière commence vraiment ici, au Standard»

"Mes premiers souvenirs, c’est aux États-Unis que je me les suis créés", précise le nouveau latéral droit liégeois qui a un passé de gymnaste. "Cela m’aide pas mal dans mon jeu", précise-t-il.

Mais la majeure partie de sa vie, c’est à Londres qu’il l’a vécue. À seulement 11 ans, Fossey est repéré par un recruteur de Fulham tandis qu’il dispute un tournoi de jeunes à Jersey. C’est là que la grande aventure londonienne débute. "Je me sens Américain mais c’est à Londres que j’ai le plus appris, là où j’ai pris de l’expérience."

Une évolution freinée par des blessures

De l’expérience du haut niveau, Marlon Fossey n’en a pas à revendre. À 24 ans, il ne compte que 79 matchs à son actif dont la plupart (50) ont été disputés avec les U21 de Fulham. C’est que l’Américain a été freiné à deux reprises par des blessures au genou. En 2020, alors en prêt à Shrewsbury Town, Fossey contracte une première blessure au genou qui l’éloigne des terrains pour deux mois manquant ainsi 14 matchs.

La saison dernière, Fulham le prête en janvier à Bolton (League One). Tout se passe bien pour Fossey qui enchaîne les matchs (15 titularisations, cinq assists et un but) mais en mars, c’est le ménisque qui lâche. "Mettre cela sur le compte de la malchance serait mentir, reconnaît le Standardman d’entrée. Je ne gérais pas encore parfaitement mon corps et ces épisodes m’ont appris à mieux me connaître."

À l’âge où certains sont déjà des valeurs sûres dans leur club depuis plusieurs années, Marlon Fossey, lui, n’a pas encore vu sa carrière décoller du haut de ses 24 ans. "On peut dire qu’elle commence ici, au Standard, concède-t-il. Je suis venu ici pour évoluer, pour me développer. Au plus tu joues, au plus tu accumules l’expérience. C’est ce que je suis venu chercher à Liège."

Présent en bord de Meuse depuis un peu plus d’une semaine, Fossey s’est déjà fondu dans le décor. "C’est excitant, après douze ans de ma vie passés à Fulham, de découvrir un nouvel environnement ; de nouveaux équipiers et une nouvelle culture."

Faire aussi bien qu’Onyewu

Lorsque l’opportunité du Standard s’est présentée à lui, Fossey n’a pas hésité une seule seconde. La présence de Ronny Deila l’a d’ailleurs convaincu. "C’est un coach qui a un passé qui parle pour lui. Il est connu pour avoir aidé de nombreux jeunes joueurs de talents à se développer. Il m’a dit qu’il aimait mon style de jeu qui consiste à mettre beaucoup d’énergie dans mes prestations. J’aime me porter vers l’avant. Cela me vient sans doute de mon passé d’attaquant. Je suis un latéral moderne. En ce qui concerne mes points de développement, je dirais le physique afin d’être plus consistant durant 90 minutes."

La semaine dernière, Marlon Fossey est devenu le troisième joueur américain de l’histoire du club après Gyula Visneyi (1977-1978) et un certain Oguchi Onyewu et ses 178 matchs joués sous le maillot du Standard. "J’ai entendu parler de lui. Je sais qu’il a laissé une trace indélébile ici à Sclessin. J’espère avoir le même succès que lui."

L’histoire du backflip

La saison dernière, lors d’un match à Oxford avec Bolton, Marlon Fossey a inscrit le premier but pro de sa carrière. Après cette réalisation (une frappe enroulée du gauche en pleine lucarne), l’Américain a enchaîné deux backflips en guise de célébration. "À vrai dire, le coach n’était pas très chaud pour que je le fasse. Mais je lui ai dit de ne pas s’en faire compte tenu de mon passé de gymnaste (rires)."

Fossey n’a donc qu’une envie, montrer ses talents dans un Sclessin comble. "J’espère pouvoir le faire ici. Le coach ? Il n’est pas encore au courant de cela, je vais lui en parler (rires)."

Mais avant de réaliser un backflip, il faudra d’abord gagner ses galons de titulaire. La semaine dernière à Saint-Trond, son concurrent Gilles Dewaele a réalisé une belle prestation. "Il a été très fort. Tant mieux, cela va nous pousser à nous surpasser. La concurrence sera saine, lance Fossey qui se réjouit déjà d’être dimanche. Je sais que nos supporters sont incroyables, les meilleurs du pays. Je me réjouis aussi de voir ce que donne un match du top en Belgique. J’ai d’ailleurs constaté que le jeu était davantage technique ici."