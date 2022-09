La tuile pour Ronny Deila et le Standard: "Ngoy en a pour quatre à six semaines"

C’est avec le plein de confiance que le Standard s’apprête à recevoir les champions en titre brugeois ce dimanche. "C’est un excellent test pour voir où on se situe", assure Ronny Deila. "Bruges est la meilleure équipe du pays avec l’Antwerp pour le moment, Genk a aussi un excellent niveau. Ce que les Brugeois ont fait à Porto est incroyable, on n’avait plus vu ça depuis près de 20 ans. Cela en dit long sur leur niveau. Mais les chances du Standard sont réelles. A domcile, avec nos fans et toute la ville derrière nous, on peut leur causer des problèmes."