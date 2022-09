Des stars et de l’efficacité: l’Antwerp inarrêtable

À vrai dire, personne, en Métropole, ne semble avoir besoin de cet exemple pour tempérer son enthousiasme, à commencer par l’entraîneur. "Je suis bien placé pour savoir qu’une telle série ne garantit pas un trophée", dit-il. Mark van Bommel n’a pas oublié la campagne 2018-2019 : son PSV avait remporté ses 13 premiers matchs avant de terminer à la 2e place, à trois points de l’Ajax. Le technicien néerlandais ne veut pas vivre cette expérience une deuxième fois, conscient que notre système de play-off va redistribuer les cartes au début du printemps… et que son équipe est loin d’écraser la concurrence. Les Anversois ont décroché trois de leurs succès avec un seul but d’écart, dont deux fois face à des équipes appelées à lutter pour le maintien (Zulte Waregem et Eupen).

L’Antwerp n’est pas Manchester City, du moins sur le plan footballistique. Car en coulisses, le président dépense comme un richissime propriétaire anglais. Les salaires proposés à Alderweireld (5 millions€ brut) et Nainggolan (environ 4,5 millions) feraient rougir les dockers du port voisin. Cette fois, cependant, la fin semble justifier les moyens. La direction sportive a construit une colonne vertébrale suffisamment costaude pour rêver du titre. Est-ce la bonne année pour l’Antwerp ?