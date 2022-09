Mardi soir, Deila était devant sa télévision pour suivre la performance XXL des Brugeois à Porto (0-4). "On n’avait plus vu cela depuis plus de 20 ans. Ils ont été incroyablement bons et ils méritent ce succès qui en dit long sur leur niveau actuel."

Pour le mentor des Rouches, Bruges est sans conteste ce qui se fait de mieux dans notre pays. "Avec l’Antwerp, ils sont au-dessus. Genk présente aussi un bon jeu. Mais Bruges répond toujours présent dans les grands moments. La clé du match ? L’efficacité. Face à ce genre de formation, il faut être à 100 % dans tous les secteurs, sans quoi elle vous punit immédiatement. À nous d’être efficace dans les deux rectangles."

Sur papier, Bruges part incontestablement avec les faveurs des pronostics. Mais attention, le Standard est invaincu à Sclessin face aux Brugeois depuis 2017 soit neuf matchs (quatre victoires et cinq nuls, Coupe et championnat confondus). "Oui mais souvenez-vous: la semaine dernière, on parlait aussi d’une série en cours (NDLR: les 15 ans sans succès des Liégeois à Saint-Trond). Mais cela veut dire que le Standard répond toujours présent contre Bruges. De mon côté, je crois en mon équipe que je vois grandir de semaine en semaine, de jour en jour. Le niveau augmente. On a tout à gagner dans cette rencontre."

Ngoy : quatre à six semaines out

Une rencontre à laquelle ne participera pas Nathan Ngoy. Sorti sur blessure à Saint-Trond, il souffre d’une déchirure à la cuisse droite. "Il en a pour quatre à six semaines. On doit trouver pourquoi il récidive car c’est déjà la deuxième fois qu’il se blesse à cet endroit et ce n’est pas normal pour un jeune de 19 ans. Nathan n’est pas en cause car c’est un grand professionnel."

Une blessure qui va contrarier les plans du coach qui se reposait sur une défense à trois depuis plusieurs semaines. "On doit trouver la bonne formule. On a encore Lucas(Noubi) et John (Nekadio) ainsi que les latéraux qui peuvent aussi jouer dans l’axe."