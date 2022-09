9 sur 9 : top départ pour le Standard ?

Un an après, le même bilan, mais pas le même élan

Avec 13 points sur 24, le Standard en est au même point que la saison passée, à pareille époque. La différence comptable est inexistante, mais l’élan est complètement différent. Il y a un an, les Rouches avaient entamé la saison par un 10 sur 15, avant de s’écraser dans un enchaînement de défaites à l’Union (4-0), contre Anderlecht (0-1), contre Saint-Trond (1-2) et à Malines (3-1), entrecoupé d’un succès très poussif à Seraing (0-1).

Cette saison, après le 4 sur 15, le 9 sur 9 offre une autre perspective. Le Standard n’a plus encaissé un but de plein jeu depuis 285 minutes – Brüls a marqué sur penalty –, les transferts de fin de mercato doivent apporter une autre concurrence et les joueurs paraissent plus libérés.

La réception de Bruges, dimanche, sera un gros test, et les Rouches devront être aussi solidaires que bons, techniquement, pour s’en sortir face au champion de Belgique, contre qui ils n’ont plus perdu depuis le 22 janvier 2017, soit une série de huit rencontres (trois victoires et cinq nuls).

Presque la même équipe, puis les nouveaux

Ronny Deila a tranché sans innover, vendredi soir. Il a tranché en laissant Emond et Boljevic en marge du groupe. Mais il n’a pas remplacé l’attaquant et le médian offensif par un des nouveaux joueurs arrivés cet été.

L’entraîneur norvégien a privilégié ses "anciens", en relançant Dewaele à droite et Raskin au milieu. C’est donc avec une équipe "made in 2021-22", exception faite de Balikwisha, que le Standard a forcé la différence dans ce qui était présenté comme un match compliqué. Deila s’est servi de ses cinq changements, pour lancer les nouveaux, ensuite.

Le pressing en première arme

Le Standard a laissé la possession à Saint-Trond, puisqu’il a à peine eu le ballon pendant 43 % du temps. En laissant le ballon à l’adversaire mais en enclenchant un pressing efficace, les Liégeois peuvent à la fois garder un groupe compact et se projeter plus ou moins rapidement vers l’avant. Cette formule pourrait encore servir contre les Brugeois.

Il restera une interrogation à lever, celle du système et de son animation. En l’absence de Ngoy et Laifis, blessés, Deila repassera-t-il à quatre derrière ? Avec Laursen, il était resté avec une défense à trois.