Anderlecht: Vandenhaute a parlé aux joueurs ce lundi à Neerpede

Lendemain de veille à Neerpede lundi pour la séance d’entraînement. Après la douloureuse défaite à Westerlo dimanche (2-1) et un bilan catastrophique d’un point sur douze, Wouter Vandenhaute est descendu dans le vestiaire des joueurs à Neerpede où il s’est adressé au groupe. Le président a rappelé l’importance d’atteindre les playoffs 1 pour le club. Il a précisé aux joueurs qu’ils avaient encore tout en main cette saison, aussi bien en championnat, qu’en Europe, et même en Coupe de Belgique. Il tenait absolument à rester constructif pour éviter d’enfoncer plus les joueurs. Mardi, les Anderlechtois s’entraîneront encore à Neerpede avant de s’envoler pour la Roumanie mercredi matin. Ils affronteront le FCSB (anciennement Steaua Bucarest) jeudi (21 h) en Conference League. C. F.