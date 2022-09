L’Antwerp a aligné un huitième succès d’affilée face au Cercle de Bruges

Le premier danger est venu des visiteurs lorsque Dino Hotic a trouvé au second poteau Louis Torres dont le coup de tête est passé à côté (3e). De l’autre côté, les Anversois se sont montrés plus efficaces: sur un centre au second poteau de Jurgen Ekkelenkamp, Janssen a marqué son cinquième but en quatre matches (6e, 0-1). Les choses étaient mal engagées pour la lanterne rouge, qui a perdu Torres sur blessure et l’a remplacé par Senna Miangue (27e). S’ils ont fait preuve de bonne volonté, les visités n’ont pas vraiment ennuyé Jean Butez, qui a eu la main ferme sur deux coups francs de Hotic (28e et 36e).

Comme en première période, l'Antwerp a continué à pratiquer un football d'attente après la pause. Le Cercle en a profité pour se porter dans l'autre camp mais le tir de Yann Gboho a été bloqué par Alderweireld. et sur le coup de coin consécutif, Ayase Ueda a placé le ballon de la tête à côté (66e). Ce double raté a coûté cher aux Brugeois. En effet, sur un corner botté par Radja Nainggolan, Alderweireld a surgi au premier poteau pour marquer son premier but dans le championnat de Belgique (68e, 0-2).