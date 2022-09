La Gantoise bat Zulte Waregem et grimpe au 5e rang

Alors qu’il avait aligné Paul Nardi dans les buts en Conference League, Hein Vanhaezebrouck a replacé Davy Roef dans les buts. En outre le coach gantois a associé Ibrahim Salah à Hugo Cuypers devant. Pour le Essevee, Mbaye Leye a accordé sa chance à Mamadou Sangaré dont la dernière titularisation remontait à la deuxième journée (défaite 1-0 à l’Antwerp), le 31 juillet.

En première période, il y a eu énormément de déchet dans le jeu des deux équipes, qui n’ont pas tenté grand-chose. Le début de rencontre a été marqué par un choc entre Roef et Alieu Fadera, qui n’a pas freiné sa course alors qu’il semblait bien que le gardien gantois serait le premier sur le ballon (3e). Après l’attaquant de Zulte, Cuypers s’est blessé dans un duel aérien avec Borja Lopez et est réapparu avec un bandage sur la tête (17e). Par la suite, l’attaquant gantois s’est encore distingué en mettant à côté un ballon que lui avait glissé Salah, qui avait profité des hésitations défensives de Lopez (31e).

En seconde période, Gand a réussi à forcer la décision assez rapidement. Hugo Cuypers, de la tête sur corner, plaça les Buffalos aux commandes à la 49e (1-0). Gand continua à dominer les débats et Bossut sauva son équipe sur un envoi de Odjidja (58e). Cuypers manqua ensuite le cadre (69e). Mais à la 72e, sur une nouvelle phase arrêtée, un coup franc de Depoitre trouvait la tête de Jordan Torunarigha et les Gantois réalisaient le break (2-0). Jamais par la suite Zulte Waregem n’a réussi à se forger de réelles occasions de but qui auraient pu contester le succès gantois.