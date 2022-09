La rencontre débutait de manière équilibrée entre les deux équipes mais Genk ouvrait le score à la 15e minute sur sa première véritable occasion. Bien isolé sur le côté gauche, Paintsil trompait habilement Moris. Les Unionistes tentaient bien de repartir de l'avant mais avaient du mal à se créer de grosses occasions en première période, les Limbourgeois se montrant dangereux sur contre-attaque.

Au retour des vestiaires, les Unionistes payaient sans doute leurs efforts de jeudi et la rencontre perdait en intensité. Mais c'était sans compter sur les ressources insoupçonnées des Bruxellois. À la 60e, Vanzeir partait seul au but mais tardait trop avant de frapper. Quelques minutes plus tard, les Unionistes pensaient avoir égalisé sur une grosse erreur de Vandevoordt mais le ballon était sorti au préalable. À un quart du terme, Loïc Lapoussin égalisait méritoirement d'une magnifique frappe imparable pour le gardien limbourgeois.

Mais alors qu'on se dirigeait vers un partage, Samatta donnait la victoire aux Genkois dans les arrêts de jeu sur coup de coin.

Un coup dur pour l'Union saint-gilloise qui n'a pas pu enchaîner de troisième victoire cette semaine. Au classement, les Unionistes restent à la 5e place tandis que Genk reste dans le sillage de l'Antwerp.

