Charleroi : sans un numéro 9, les buts viennent d'ailleurs

Le Charleroi de ce début de saison présente une double particularité : aucun de ses trois véritables n°9 (Benbouali, Badji et Descotte) n’a marqué lors des sept premières journées de championnat. En revanche, pour contrer ce mutisme paradoxal, le Sporting peut compter sur d’autres éléments pour alimenter le marquoir. Neuf Zèbres ont déjà marqué, c’est le meilleur score de D1A (sept clubs ont 7 buteurs différents). C’est évidemment précieux en attendant qu’un avant-centre ne se dégage et ne soit vraiment efficace. "La saison dernière, on savait que c’était le moment de Nicholson, a expliqué Edward Still ce vendredi. On a tout fait pour qu’il puisse devenir notre attaquant le plus important parce qu’il avait déjà plus de 18 mois d’adaptation derrière lui, donc on savait qu’on pouvait baser notre jeu sur et autour de lui parce qu’il était prêt. Même chose pour Bayo par la suite. Maintenant, avec Badji – qui n’a pas beaucoup de confiance – et Benbouali, qui découvre tout, on ne peut pas baser tout notre jeu sur un numéro 9."