Anderlecht: à 91 ans, dans un centre de rééducation suite à un accident, Michel Verschueren espère encore voir plusieurs titres de champion

Michel Verschueren (91 ans) ne changera jamais. Il a perdu son épouse le 20 mai et il est dans un centre de rééducation à Meise depuis plus d’un mois après un accident de voiture, mais la première chose dont il parle, c’est Anderlecht.

Mister Michel avait même enfilé un ancien maillot du Sporting – avec la Banque générale comme sponsor – mais son fils Michael lui a conseillé de mettre une chemise pour la visite de notre photographe. Son short du RSCA, il l’a gardé. "C’est plus confortable dans la chaise roulante que j’utilise depuis six semaines."

Hormis son problème de mobilité, Verschueren est encore en bonne santé. Et malgré son âge et le terrible choc qu’a provoqué le décès sa Marie-Louise, il n’a rien perdu de sa lucidité. "Dans le crâne, tout va encore bien, confirme-t-il. À mon âge, beaucoup de personnes se retrouvent déjà sous l’herbe."

Racontez-nous d’abord comment vous avez eu votre accident, Michel.

Je n’étais pas au volant, c’était un ami. Il a dû freiner brusquement pour éviter un accident. Il y est parvenu, mais ma jambe s’est pris un choc dans la voiture. Le lendemain, la douleur était trop forte. Mon médecin m’a obligé à aller à l’hôpital. Je l’ai écouté et j’ai bien fait.

Une fracture a été constatée au genou.

Au plateau sous le genou. À l’hôpital de Jette, ils ont décidé de ne pas m’opérer. Ils m’ont mis une attelle, mais j’ai dû l’enlever parce qu’elle enflammait ma peau. Après deux semaines à l’hôpital, on m’a transporté ici. Je n’ai pas encore su entamer la rééducation parce que je ne peux pas poser mon pied à terre. Je passe ma journée dans mon lit ou dans ma chaise roulante pour aller manger. N’oubliez pas qu’à 16 h 30, je dois aller manger ma crêpe avec de la cassonade dans la cafétéria.

Se déplacer en chaise roulante, cela doit être frustrant pour vous.

Je n’ai pas le choix. Il me faudra du temps pour réapprendre à marcher. J’ai perdu tous mes muscles. Je dois accepter que je dépends d’autres personnes et que je suis en chaise roulante. J’ai pourtant été un homme fort. J’étais un excellent gymnaste, je courais mieux sur mes mains que maintenant sur mes pieds. Et je nageais bien. Je nagerais encore bien, je crois. Jetez-moi dans l’eau, je ne vais pas me noyer.

Comment passez-vous le temps ?

Je reçois de la visite d’une ou deux personnes par jour, je lis mes journaux, je reste actif sur Twitter, je suis les prestations de Remco à la Vuelta et les matchs d’Anderlecht. Je suis avec fierté la carrière de mon fils Michael, qui a une fonction importante à l’ECA (l’Association des clubs européens) et à l’UEFA. Et je réfléchis. Je réfléchis beaucoup. À la vie que j’ai menée, aux choses que j’ai réalisées. Je suis fier de mon parcours. Et vous savez ce qui me rend le plus heureux? Je n’ai jamais été limogé. Mon plan de carrière, je l’ai tracé moi-même. J’ai gagné une finale de Coupe d’Europe – contre Benfica – et j’en ai perdu deux – contre Tottenham après les tirs au but et contre la Sampdoria, quand De Mos a laissé Nilis s’échauffer pendant une demi-heure avant de le faire monter au jeu (NDLR: à la 104e). Ah, s’il avait mis Luc au coup d’envoi… –

On peut relativiser une finale perdue avec ce qui vous est arrivé le 20 mai. Votre épouse est décédée, deux jours avant son 87e anniversaire.

C’était un coup, même si je l’avais senti venir. On a vécu 60 ans ensemble ! ‘Moederke’(petite maman) était totalement épuisée suite au grave accident de la route qu’elle a eue il y a plus de 20 ans. Elle a été très courageuse. Elle s’est battue jusqu’à son dernier jour. Mais elle était vide. Lors des quatre derniers mois de sa vie, sa situation se dégradait de jour en jour. Ils sont venus la chercher le 19 mai et elle est décédée dans son sommeil la nuit suivante dans l’hôpital de Vilvorde. Personne de la famille n’était à ses côtés.

Vous n’avez pas pris la parole à ses funérailles.

Cela ne se fait pas quand il s’agit de sa propre femme, hein. Le discours de Michael était parfait. C’était une belle cérémonie, n’est-ce pas ? L’église était remplie. Merckx, Van Himst, Wouter Vandenhaute, Radzinski : ils étaient tous là. Tomasz est un bon camarade. Il a beaucoup de respect pour moi. Il parle souvent de moi.

Michael a dévoilé que vous avez perdu un enfant à la naissance.

C’est correct. À l’hôpital d’Alost. C’était surtout un coup dur pour ma femme. Non, je n’ai pas parlé de ce drame familial dans ma biographie. J’aurais pu remplir cinq livres sur ma vie.

La perte de votre épouse vous a confronté à la mort. Vous n’avez pas peur ?

Non, mais ça se rapproche. Je le sens. Mais je ne pense pas trop à ça.

On vous croyait immortel, Michel. Votre ambition était quand même d’atteindre 100 ans…

Non, non, je ne suis pas immortel. Un accident est vite arrivé. Je vis au jour le jour. À mon âge, il ne faut plus faire de projets d’avenir. J’ai d’ailleurs décidé de ne plus prendre l’avion, même quand je pourrai remarcher. J’ai demandé à mon assureur de mettre un terme à mon assurance pour accidents à l’étranger. Ça suffit, je suis assez parti. J’ai vu tous les pays d’Europe, j’ai fait l’Afrique et l’Amérique.

Quel était votre dernier voyage ?

C’était avec la ECA au Qatar, il y a deux ou trois ans, avant le Covid. J’ai visité tous les stades du Mondial. C’était intéressant. Ils ont beaucoup de moyens dans ce pays, et ils sont malins. Mais si vous saviez combien de travailleurs ont laissé la vie sur les chantiers. C’est un monde d’esclaves.

Et quels sont vos projets à court terme ? Vous allez retourner à votre domicile dès que vous pourrez quitter ce centre de rééducation ?

Je ne sais pas encore. Ma maison est vide maintenant. Je ne sais pas vivre seul. Je ne sais pas faire à manger. Il faut que quelqu’un m’aide. Ma fille habite derrière chez moi, elle m’aidera le plus possible (NDLR: il sera assisté en permanence).

Allez-vous encore rouler en voiture ?

J’ai vendu ma Mercedes. À la demande de mon fils. Il m’a dit : ‘Pa, tu as dépassé les 90 ans. Arrête de rouler en voiture parce que tu vas avoir un accident.’ J’ai écouté. Cela n’a pas été facile, parce que je roulais encore tous les jours, notamment pour faire des commissions pour ma petite femme. J’ai perdu ma voiture, j’ai perdu ma femme, j’ai perdu Anderlecht et j’ai perdu le Saint-Guidon (NDLR : il a été gestionnaire du restaurant dans la Tribune 3 du stade du Sporting). Je n’ai plus rien. Ce n’est pas gai d’être si vieux et ce n’est pas facile. Mais il faut l’accepter.

Et comptez-vous encore aller voir des matchs d’Anderlecht dès que vous serez rétabli ?

Peut-être de temps en temps, mais pas trop souvent. J’ai savouré l’ovation du public quand j’ai donné le coup d’envoi contre Eupen (en demi-finale de la Coupe, en mars). J’étais touché, mais je n’ai pas pleuré. Je ne pleure pas facilement. Mon humeur dépend des résultats d’Anderlecht. Je suis les matchs via les commentaires sur mon téléphone, je ne les regarde plus trop à la télé. Je pensais qu’ils avaient pris un bon départ sous Mazzù, après quatre années difficiles. Mais godverdomme, je me suis trompé. Quand ils jouent vraiment mal, j’envoie un message à Michael pour lui dire ce que j’en pense.

Qu’est-ce qui cloche ?

Pour être champion, il faut un grand centre-avant. Anderlecht a eu Mermans, Mulder, Van Himst, Devrindt, Vandenbergh, Koller et tant d’autres. À mon époque, tous les meilleurs joueurs de Belgique voulaient venir à Anderlecht. Maintenant, ils vont à l’étranger.

Jan Vertonghen est revenu ! Vous êtes aussi allé chercher des Diables à l’étranger.

Grün, De Wilde, Scifo, Crasson… Mais mon meilleur transfert était celui de Juan Lozano. Beaucoup de gens me demandent qui est le meilleur joueur de l’histoire d’Anderlecht. Tout le monde dit Rensenbrink. Moi, je dis Lozano. Il savait faire des deux pieds ce que Rensenbrink faisait avec un pied.

Est-ce que votre ultime rêve est de voir Anderlecht encore remporter un titre de champion dans votre vie ?

Un seul titre ? Non, plusieurs titres !

Ce week-end, Anderlecht joue à Westerlo. Quand je pense à Westerlo, je me souviens de votre intervention après la défaite 5-0 en avril 2000, le jour où vous pouviez remporter le titre. C’était la saison après le 6-0 au Kuipje.

Nos supporters étaient furieux et voulaient monter sur le terrain. La gendarmerie était venue me chercher pour les calmer, parce que les choses risquaient de mal tourner. Je suis allé parler avec eux et c’était vite terminé.