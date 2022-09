Le Norvégien a été entendu et Stipe Perica a signé vendredi dernier après avoir, on s’en souvient, forcé son départ du Maccabi Tel Aviv en quittant Israël sans la permission de son ancien club qui a finalement récupéré 900 000 € dans l’aventure pour celui qui était entré dans sa dernière année de contrat.

Ce vendredi soir, au Stayen, l’attaquant croate de 27 ans pourrait bien effectuer ses grands débuts sous le maillot rouche, deux ans et six mois après sa dernière apparition dans notre championnat lorsqu’il évoluait à Mouscron. Mais qui est vraiment celui qui doit redynamiser l’attaque liégeoise ? Pour le savoir, nous nous sommes tournés vers Raz Amir, journaliste israélien et suiveur du Maccabi Tel Aviv où Perica a évolué durant la saison dernière (51 matchs, 20 buts et quatre assists).

Le meilleur attaquant du championnat

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau transfuge rouche a déjà bien bourlingué dans sa carrière. Stipe Perica a déjà officié dans sept pays (Croatie, Turquie, Italie, Pays-Bas, Belgique, Angleterre et Israël) et porté le maillot de huit clubs. Perica, c’est 59 buts en 235 matchs professionnels.

À l’été 2021, c’est libre qu’il débarque au Maccabi Tel Aviv. "À cette époque, cette arrivée était considérée comme un vol au pays. Un joueur de ce calibre qui arrive libre et qui perçoit un petit salaire (350 000 € net), c’était inespéré pour le club", lance notre confrère israélien. "Rapidement, il a été considéré comme le meilleur attaquant de la compétition jusqu’à ce que Eran Zahavi (NDLR : l’attaquant aux 300 buts inscrits en 513 matchs pros) ne revienne au bercail cet été."

Très vite, les qualités de Perica sautent aux yeux des supporters et analystes israéliens. "C’est un véritable tueur devant le but. Sa grande taille (1 m 92), ne l’empêche pas d’être très mobile et rapide balle au pied. Il a également une belle technique."

Par contre, Raz Amir met les supporters rouches en garde sur un point. "Dans un système à une pointe devant, il n’est pas aussi efficace que lorsqu’il peut compter sur l’aide d’un second attaquant ou d’un numéro 10 proche de lui. Un dispositif en 3-5-2 ou 4-4-2 est fait pour lui."

Son départ avec fracas a choqué en Israël

Comme nous vous le révélions, le 28 août dernier, Stipe Perica avait décidé, de son propre chef et sans l’accord au préalable du Maccabi Tel Aviv, de prendre l’avion pour se rendre en Belgique afin d’y forcer son départ au Standard. Avant cet événement, le Croate n’avait jamais fait parler de lui. "Mais sa décision de quitter le pays sans demander l’autorisation a été un choc pour le staff et tout le personnel du club (NDLR : Perica a présenté ses excuses dans un post Instagram après l’officialisation de son transfert)."

Le manque de sa femme et sa fille

Il l’a déclaré sur ses réseaux sociaux, Stipe Perica a beaucoup souffert, la saison dernière, du manque de sa femme et de sa fille. Pour rappel, ne se sentant pas en sécurité là-bas, la femme de l’attaquant croate n’a pas souhaité accompagner ce dernier en Israël. Perica a donc vécu loin d’elle et de son bébé. "Personne n’était véritablement au courant de toute cette histoire jusqu’à ce qu’il en parle durant les négociations entre le Maccabi Tel Aviv et le Standard", poursuit notre confrère israélien. "Mais au club, tout le monde savait que cette situation était difficile à vivre pour Perica et à chaque fois que les joueurs avaient deux jours de repos, il sautait dans l’avion pour rejoindre les femmes de sa vie."

Énormément de maillots floqués à son nom

Dans le chef des supporters du Maccabi Tel Aviv, c’est la manière plus que le départ de Perica en lui-même qui a choqué. Pour rappel, si le Croate a décidé d’agir de la sorte, c’est en partie parce que le club lui avait stipulé qu’il comptait changer ses plans pour cette saison avec l’arrivée d’un nouvel attaquant (Eran Zahavi) et qu’il pouvait donc se mettre en quête d’un nouveau point de chute. Mais quelque temps après, alors que Perica venait d’inscrire trois buts (plus un assist) en cinq matchs en ce début de saison, la direction israélienne se serait ravisée ce qui a eu le don d’énerver le joueur déjà affecté mentalement par le manque de sa femme et sa fille. Cet épisode aura donc précipité le départ de Perica pour la Belgique au grand dam des supporters du Maccabi Tel Aviv.

"Perica était très populaire chez les fans du Maccabi. Dans le stade, nombreux étaient ceux qui portaient un maillot floqué à son nom. Les supporters comprenaient les envies de départ du Croate, surtout compte tenu de sa situation. Mais ce qu’ils ont eu du mal à encaisser, c’est la manière dont il a agi. C’est une grande perte à leurs yeux car Perica était un véritable leader de l’équipe en plus d’en être le buteur."

Mais que les supporters liégeois ne s’y méprennent pas, le Standard n’a pas recruté un joueur difficile à gérer.

"La façon dont il a quitté le championnat israélien pourrait laisser présager qu’il s’agit d’un joueur à problèmes, mais ce n’est pas le cas. Ce qui s’est passé était inhabituel dans le chef de Perica qui n’a jamais été coutumier du fait. Je pense qu’avec sa femme et sa fille à ses côtés, le Standard a hérité de la meilleure version de Stipe Perica qui sera facile à gérer."