Filippo Melegoni est donc le quatrième joueur transalpin à porter la vareuse rouche. Son arrivée a été facilitée, il est vrai, par les liens entretenus par le Standard avec la Genoa, propriétés de 777 Partners.

Cette politique inter-clubs est toujours observée avec un brin de méfiance, et tout le monde souhaite voir le potentiel du nouveau renfort, acheté 4 millions € par la Genoa à l’Atalanta cet été, après deux saisons en prêt dans le club de Gênes.

La particularité est que Melegoni a été acheté alors qu’il n’avait été titularisé que 13 fois, lors des 68 matchs qu’il a disputés à la Genoa, descendu en Serie B.

L’interrogation accompagne donc cet ancien international espoir italien (2 caps, 1 but), qui a disputé ses premières minutes contre Ostende, samedi dernier. Il a pu avoir la confirmation de ce que Zinho Vanheusden, son ancien équipier, lui avait dit : "Une grosse ambiance."

Mais outre l’ambiance, le médian, qui peut jouer en 6, 8 ou 10 mais préfère les postes 8 et 10, veut passer un cap, pour sa première aventure à l’étranger. "Le coach (Alexandre Blessin, à Genoa) m’a dit qu’il y avait de la concurrence, et qu’il fallait que je joue. J’ai été blessé en préparation, ce qui n’a pas facilité mon début de saison."

Une surcharge musculaire, rassure-t-il, alors que certains bruits, après ses premiers entraînements à Liège, avaient fait état de quelque chose de plus sérieux, au point qu’il ne frapperait pas au but à l’entraînement. "Non, je suis à 100 %", rassure-t-il.

Formé à l’Atalanta avec Bastoni

Originaire de Bergame, et formé à l’Atalanta, Melegoni a été champion d’Italie avec les moins de 17 ans, en compagnie d’Alessandro Bastoni. "On a marqué les deux buts décisifs du titre", s’amuse-t-il.

Bastoni a poursuivi son ascension, pour être désormais un titulaire à l’Inter Milan, et international. Melegoni, lui, met plus de temps.

Freiné par une rupture des ligaments croisés du genou en 2019, alors qu’il était prêté à Pescara, en lutte pour une montée en Serie A, il avait vu sa trajectoire stoppée nette.

Depuis, ce polyglotte qui apprend à jouer du piano depuis trois ans, essaie de donner un nouveau tournant à sa carrière. Le Standard pourra-t-il lui offrir cette opportunité ? Ronny Deila le juge en tout cas prêt. "Il a une très bonne technique et un bon volume de course", résume-t-il.

Intégré dans la famille 777 Partners, ce fan de Neymar et de Zinédine Zidane pourra être suivi à la trace par la Genoa. "Le championnat belge est très regardé par les scouts, cela peut être un avantage pour moi", estime-t-il, se laissant toutes les portes ouvertes pour la suite. "Je pourrais rester au Standard si tout se passe bien."

Il n’y a pas d’option dans son contrat de prêt, mais il est toujours possible de s’arranger entre clubs de la même famille.