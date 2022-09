Samedi dernier, après la victoire des Rouches face à Ostende et l’officialisation, un jour plus tôt, de l’arrivée de Stipe Perica, Ronny Deila espérait encore recevoir un, voire plusieurs joueurs, coup de pouce de la part de son ami et directeur sportif, Fergal Harkin.

Alors que ce n’était plus le cas depuis quelques années, le Standard a renoué, ce mardi 6 septembre, avec l’excitation et le stress inhérents à la dernière journée du mercato estival. C’est que la soirée, tout comme la journée, de mardi a été particulièrement agitée en bord de Meuse. La direction rouche, emmenée par Fergal Harkin et Pierre Locht, a veillé jusque très tard dans la soirée pour clôturer plusieurs dossiers.

La semaine dernière, avant la réception d’Ostende, Ronny Deila avait joué cartes sur table. "J’aimerais encore accueillir un back droit, un attaquant et un ailier gauche. Il faut aussi qu’on équilibre le noyau."

Le Norvégien a été entendu puisque, à l’heure d’écrire ces lignes, deux de ses trous souhaits avaient été exaucés.

Fossey pour trois ans

Après Stipe Perica vendredi dernier, c’est l’arrivée de l’Américain Marlon Fossey qui a été officialisée en début de soirée mardi soir. Considéré comme un grand espoir du côté de Fulham, d’où il vient et où il a été formé, Fossey n’a disputé qu’un match avec l’équipe A du club anglais, c’était cet été en Carabao Cup.

Auparavant, c’est à Bolton (League One) qu’il a fait ses armes, où il a été prêté de janvier à juin 2022 (16 matchs, un but et cinq assists) mais aussi avec les U21 de Fulham avec lesquels il a disputé 50 rencontres (six assists).

Fossey, qui a signé pour trois ans, doit concurrencer Gilles Dewaele qui, il faut bien le dire, ne répond pas vraiment à l’attente en ce début de saison. "C’est un honneur d’avoir rejoint un club aussi historique et je suis impatient de faire partie d’une autre grande histoire pendant mon séjour ici", a précisé l’Américain sur ses réseaux.

Philip Zinckernagel, le beau coup

Durant la journée de mardi, le Standard s’est également attelé à conclure l’arrivée, sous la forme d’un prêt. Recruté… en juillet dernier par l’Olympiacos en provenance de Watford contre 2 millions €, l’expérimenté danois s’est vu signifier qu’il pouvait déjà trouver un autre point de chute après avoir disputé sept matchs cet été et avoir inscrit deux buts (en préliminaires de la Ligue des champions et de l’Europa League). Zinckernagel a en fait été victime du changement de coach survenu début août à l’Olympiacos. Pedro Martins (qui avait le même agent que le Danois à savoir Pini Zahavi) remercié, c’est l’Espagnol Carlos Corberan qui a pris la tête de l’équipe et décidé de se passer des services de celui qui a inscrit 35 buts et délivré 36 assists en 89 matchs sous le maillot de Bodo/Glimt. L’ailier droit, capable de jouer en dix et à gauche, n’a pas été retenu dans la liste rendue par l’Olympiacos à l’UEFA pour la phase de poules de l’Europa League. Le joueur a été proposé au Standard qui a saisi l’opportunité. Durant la journée, Zinckernagel a passé sa visite médicale avant que le prêt, sans option d’achat, ne soit officialisé peu avant minuit.

Alzate doit être validé par la FA

Désireux de renforcer son milieu de terrain et, quelque part, d’anticiper les prochains départs de Raskin et Amallah (qui n’ont pas prolongé), le Standard a étudié deux dossiers. D’abord celui du Guinéen de l’Olympiacos Aguibou Camara (21 ans). Mais c’est finalement vers un autre joueur que le Standard s’est tourné en la personne du Colombien de Brighton, Steven Alzate. Là encore, les négociations portaient sur un prêt, sans option, pour le joueur de 23 ans qui affiche 51 matchs au compteur avec le club anglais. En toute fin de soirée, l’entourage du joueur confirmait l’arrivée du Colombien à Sclessin. L’officialisation pourrait intervenir ce mercredi car les papiers ont bien été signés mardi avant minuit mais Brighton aurait trop de joueurs en prêt et le transfert doit d’abord être validé par la FA Anglaise ce qui, d’après Brighton, ne devrait pas poser de problème.

Enfin, dans l’autre sens, le Cercle Bruges et le Standard ont longuement négocié pour le prêt avec option d’achat d’Abdoul Fessal Tapsoba mais ils n’ont finalement pas trouvé d’accord. Le montant de l’option (5M €) a posé problème.