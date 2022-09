Objectif Qatar via la Campine pour Nacer Chadli

Les connexions turco-campinoises

Un véritable coup pour les promus, récemment décimés par une série de blessures. Erdon Daci, Jan Bernat et Lukas Van Eenoo sont les derniers à avoir rejoint l’infirmerie. Raison pour laquelle Jonas De Roeck, qui connaît bien Chadli pour avoir travaillé avec lui à Anderlecht lorsqu’il y était encore T2, avait donc bel et bien besoin de renforts. D’autant plus que ses hommes ont déjà été défaits à cinq reprises lors des sept premiers matchs de la saison. Dans ce contexte, le Liégeois incarne une dose d’expérience qui a tant manqué dans ce groupe.

Le nom de Chadli a aussi été cité du côté de Charleroi. Mais celui qui était encore trop cher pour Anderlecht il y a deux ans rejoint donc Westerlo. Un choix surprenant à première vue mais qui met bien en évidence les relations étroites qu’entretiennent le club campinois et Basaksehir.

Après que son écurie eut éliminé l’Antwerp en barrages pour la Conference League à la mi-août, le président stambouliote a d’ailleurs rendu une petite visite au Kuipje. Westerlo est la propriété d’Oktay Ercan, homme d’affaires turc qui a bâti sa fortune dans le monde du textile militaire.

Éviter le scénario Brogno

Aux yeux de Chadli, ce retour en Belgique constitue une opportunité. D’autant plus que la Coupe du monde approche à grands pas. Le milieu n’a plus disputé le moindre match avec l’équipe nationale depuis le quart de finale perdu face à l’Italie à l’Euro, l’été dernier (il s’était blessé dès sa première touche de balle, en montant au jeu). Il compte 66 caps et huit buts avec les Diables. Sa polyvalence a toujours joué en sa faveur. "Chadli fait encore partie de ma liste A", a récemment avoué Martinez.

Reste à savoir si Chadli, qui vient de se remettre d’une longue blessure, parviendra à retrouver son rythme de croisière à Westerlo. Cette saison, il n’a participé qu’à un seul match avec Basaksehir. Toujours est-il que ses 62 minutes de jeu lui ont suffi pour faire trembler les filets. Bien qu’il ait totalisé 51 apparitions pour le club stambouliote, il n’est jamais parvenu à s’imposer comme une valeur sûre aux côtés de Stefano Okaka, Lucas Biglia et compagnie.

Chadli espérera que son aventure à Westerlo soit aussi réussie que son dernier passage en Pro League. Avec Anderlecht, en 2019-2020, il avait marqué huit buts et délivré cinq assists dans notre championnat. Un bilan plus que satisfaisant.

S’il venait effectivement à être sélectionné par Martinez, il ne serait pas le premier joueur de Westerlo à honorer une cap avec les Diables. Georges Leekens avait appelé Toni Brogno à la fin du siècle dernier. L’attaquant n’avait, par contre, pas participé à un grand tournoi. Pour rappel, il était un des derniers joueurs à sauter de la liste de Long Couteau pour l’Euro 2000.