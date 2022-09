La maman de Duranville l'avoue: "L'objectif de Julien, c'est d'aller au Mondial au Qatar"

La famille a vu le premier but en Pro League du gamin devant la télévision. "Il y avait une ambiance de folie avec ses deux sœurs (NdlR : dont Sarah qui joue en U16 au RSCA) et son petit frère. Mais on était au stade à Molenbeek vendredi pour son autre but, avec les U23 face au RWDM. Vous avez remarqué ? Il a marqué du gauche vendredi et du droit dimanche. Depuis qu’il a commencé, on n’a jamais su lequel était son meilleur pied. Un vrai ambidextre. Il pourrait jouer sans problème sur les deux flancs dans le système tactique actuel."

Un papy liégeois

On le comprend assez vite : Julien Duranville a envie de vite briller. "Il faut oublier son âge, confirme sa maman. Oui, il est né à Uccle il y a à peine 16 ans mais il faut juste regarder le niveau. Si Julien peut aider l’équipe, il faut l’aligner, peu importe ce qui est écrit sur sa carte d’identité. Il aimerait pouvoir montrer qu’il est aussi capable d’être bon en commençant un match. Mais c’est au staff de décider. Ce que Julien veut cette saison, c’est aller à la Coupe du monde au Qatar."

Un rêve ? Non, c’est bien un réel objectif, selon sa maman. "Je sais que le Mondial arrive très vite mais Julien a déjà parlé avec Roberto Martinez. C’est un profil rare. Si Julien arrive à se mettre en évidence avec Anderlecht, pourquoi ne pourrait-il pas être repris dans la liste des 26 Diables ?"

Julien Duranville a toujours été très vite. Pour tout. "Un jour, il avait quatre et demi et on était à l’église. Le prêtre avait demandé à quelques enfants, devant toute l’assemblée, ce qu’ils aimeraient demander à Dieu. Julien avait répondu: “Petit Jésus, je veux que mes parents m’inscrivent au football.” On avait bien rigolé mais on l’a écouté. On l’a affilié au Black Star."

Le ket de 5 ans fait directement sensation. Il était surclassé tous les trois-quatre mois. "Mais une grosse année plus tard, il jouait déjà en U10 alors qu’il n’avait que 6 ans. Ça devenait dangereux et c’était mieux de se diriger vers un club professionnel."

Le premier à avoir entendu parler du phénomène n’est pas Anderlecht mais… le Standard. "La direction a proposé un test d’une semaine à Julien. Le club a voulu le prendre tout de suite, en le mettant à l’internat à Liège. Mais je trouvais que 6 ans, c’était beaucoup trop jeune, même si l’un des grands-pères de Julien est Liégeois. On a refusé. Deux jours plus tard, je recevais un mail d’un dirigeant d’Anderlecht. Je pense qu’il avait entendu parler de ce test au Standard. Julien a terminé la saison au Black Star puis il est arrivé chez les U7 du Sporting."

Flashé à 36 km/h

Membre de la prestigieuse génération 2006, il se construit dans l’ombre très vite imposante de Rayane Bounida. Sa vitesse fait sensation quand même. "Au départ, il jouait dans l’axe mais le club a vite eu l’idée de le mettre sur un côté. Julien a toujours couru très vite. Je crois qu’il tient ça de ma sœur qui était l’une des meilleures sprinteuses belges dans les années 80. Et son papa a été un très bon nageur dans sa jeunesse. Récemment, Julien m’a envoyé un truc montrant qu’il avait atteint la vitesse de 36 km/h à l’entraînement."

L’enfer des agents

Dès les 10 ans de Julien, la famille Duranville-Malongo (la maman a conservé son nom de jeune fille) reçoit de nombreux appels. Des agents et des clubs étrangers. "C’est vite devenu infernal. Parfois, je ne décrochais même plus. Toute l’Europe a vite découvert Julien."

Le PSG, Dortmund et le Bayern font le pressing mais il signe son premier contrat professionnel le 6 mai 2021, jour de son 15e anniversaire. "C’est ce que Julien voulait. Anderlecht est le club de son cœur. On n’a pas essayé de l’influencer, on l’a suivi dans son choix."

Un bail jusqu’en 2024 qui a battu des records pour un premier contrat au RSCA, selon un proche du dossier. La direction aimerait déjà ajouter une année de plus (le maximum légal pour un mineur d’âge) mais il faudra d’abord convaincre le joueur et sa famille, notamment sur le temps de jeu. Récemment, la famille a créé une SPRL pour gérer les droits d’image de Julien. Et l’agence londonienne Elite Project, qui représente aussi les intérêts de Roméo Lavia (Southampton), apporte ses conseils depuis peu.

Dans les futures négociations, Julien Duranville, étudiant en quatrième secondaire à l’Institut Saint Guidon (option sciences sociales), pourra aussi faire valoir ses propres talents : il est passionné par les échecs depuis son enfance. "Il adore ce jeu et il est doué. Il y joue depuis longtemps avec son papa."

Un papa d’origine liégeoise et martiniquaise. "Et moi, je suis née à Etterbeek de parents congolais", précise la maman.

Ce qui offre trois nationalités sportives possibles à Julien Duranville. "Mais il ne veut pas jouer pour la France ou le Congo. Son but, c’est de gagner la première Coupe du monde de l’histoire de la Belgique. Il a toujours été fasciné par ce tournoi. Sur YouTube, il a regardé toutes les vidéos de Pelé, Maradona ou Ronaldinho pendant les différents Mondiaux."

Nul doute que ses buts du premier week-end de septembre 2022 viendront s’ajouter à la playlist.