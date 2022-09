Il y a 10 ans, le Sporting Charleroi était repris: «C’était le début d’un renouveau»

Un écran géant a été installé sur l’esplanade du Stade du Pays de Charleroi en ce jeudi. Le ciel est couvert. Plusieurs dizaines de supporters font le pied de grue devant le Mambourg. L’un d’eux porte un t-shirt "Hate Bayat"(NdlR : "Je déteste Bayat", en français). Les journalistes sont très nombreux, l’intérêt médiatique est à la hauteur de l’événement. "On avait évidemment essayé d’en savoir plus en amont, se souvient Éric Ghislain, qui assurait la couverture du dossier pour Télésambre.

Ce matin-là, La DH/les Sports titrait : "Qui va succéder à Abbas Bayat ?"Le mystère était bien gardé. "On savait que le repreneur était un chef d’entreprise de la région et on avait notamment sondé Éric Somme (NdlR : ancien boss du Spirou notamment). Peu de temps avant la conférence de presse, on avait reçu les initiales, en off, mais on n’imaginait pas qu’il s’agissait de Fabien Debecq, qui était plus connu pour son passé de bodybuilder que dans le monde de l’entreprise, à l’époque. J’ai aussi été surpris que Mehdi Bayat soit dans le coup, surtout après les années ‘tonton’(NdlR : le surnom d’Abbas Bayat, son oncle)."

C’est l’heure du renouveau. Sur une vidéo tournée ce jour-là par L’Avenir, un supporter délivre ses espoirs : "Ce qu’on attend des repreneurs ? Moins de despotisme, plus de communication et un plus grand respect du public", énumère cet homme devant le stade.

Un autre fan interrogé enchaîne : "On veut une bonne entente, un club plus convivial […] Il ne faut pas oublier qu’Abbas Bayat a sauvé le club mais, ensuite, on retiendra surtout ses déclarations haineuses envers les supporters."

Carolos are back

Retour dans la salle "rose"(désormais celle où les joueurs mangent chaque jour, au club), aménagée pour l’occasion. Sous le crépitement des flashs, Mehdi Bayat, Fabien Debecq et Walter Chardon (nouveau directeur commercial), chemises blanches et veston noir – sauf Debecq, qui porte un pull noir – entrent et s’assoient à table devant un panneau floqué d’un slogan qui résonnera longtemps comme le premier leitmotiv des repreneurs : "Carolos are back !"Éric Ghislain remarque : "Mehdi avait déjà ce sens de la communication. Cela avait fait l’effet d’une bombe parce que personne ne s’y attendait."

C’est justement le nouvel administrateur délégué du club qui prend la parole en premier face à la presse : "Bonjour à tous et bienvenue au Sporting de Charleroi. La première information que nous avons à vous annoncer est le départ d’Abbas Bayat. Il n’est plus l’actionnaire principal du Sporting de Charleroi et n’est plus président."

À l’extérieur, c’est la clameur : "Abbas est parti !"

Exit donc le truculent homme d’affaires iranien qui avait racheté – et sauvé – le club en 2000 avant de s’isoler petit à petit dans sa tour d’ivoire. Il semblait à mille lieues des préoccupations sportives et émotionnelles du club, de ses joueurs, entraîneurs et supporters. "Je me souviens qu’à l’entraînement, il lui était déjà arrivé de monter sur le terrain pour nous montrer comment frapper dans le ballon, rapporte aujourd’hui l’ancien milieu de terrain Onur Kaya (102 matchs pour Charleroi), encore un brin amusé. Il ne ramenait que des joueurs inconnus."

L’emblématique Javier Martos (303 matchs en zèbre) confirme : "Abbas est un homme avec des convictions très fermes. Il avait une vision économique mais pas footballistique. La relation n’était pas simple et c’était presque impossible de faire valoir nos arguments quand on discutait avec lui."

Un montant de 6 millions € ni confirmé ni démenti

C’est de l’histoire ancienne. Officiellement, Mehdi Bayat (5 %), son neveu et ancien commercial, et Fabien Debecq (95 %), ancien sponsor dont l’entreprise QNT, spécialisée dans les compléments alimentaires, se développe mondialement, rachètent le club pour environ 6 millions d’euros. Cela reste une estimation – jamais réellement démentie – car le montant exact ne sera jamais dévoilé. Mais c’est bien la SPRL "Group MF"(M pour Mehdi, F pour Fabien) qui a repris 100 % des parts. Les deux hommes ont tout prévu : Bayat embrasse la fonction d’administrateur délégué en gérera le quotidien ; Debecq, certes président, ne se mêlera pas de l’opérationnel.

"Cela avait rassuré le groupe, se rappelle Kenneth Houdret, alors jeune joueur du groupe pro. On savait que la reprise était dans les tuyaux depuis des mois mais on ne nous tenait pas au courant des discussions. On avait appris la nouvelle au petit-déjeuner, le matin. On préférait que ce soit repris par des têtes connues, des gens de la région, plutôt que par des Asiatiques qui allaient peut-être amener 25 joueurs."

Ce 6 septembre 2012, Fabien Debecq, homme discret, qui a injecté ses billes personnelles dans cet investissement, s’exprime timidement au micro devant les médias venus des quatre coins du royaume : "Je suis très heureux de vous voir si nombreux aujourd’hui et réellement impressionné. Cela signifie que le Sporting de Charleroi a encore une grande place dans le monde footballistique en Belgique."

Approche humaine et vraie gestion

Dix ans plus tard, Mehdi Bayat n’a pas oublié grand-chose de ce jour si particulier : "C’était une journée importante, symbolique, le début d’un renouveau. J’ai pris mes responsabilités publiquement et, à l’époque, on a tout de même dû assumer un fameux risque financier car le club était en faillite virtuelle."

Sans regret, même s’il s’est parfois demandé quelle mouche l’avait piquée. "La seule chose qui nous a toujours motivés, c’est que le club continue d’exister et de grandir. Ce n’était pas gagné. J’avais rencontré pas malde partenaires locaux mais aucun Carolo n’avait répondu à l’appel. Fabien Debecq, lui, était d’accord. Il m’a dit : ‘Je suis Carolo, j’ai envie de t’aider. Allons-y !’"

Pour les joueurs aussi, la reprise fut un grand soulagement. "On peut même parler de libération, assure Onur Kaya. Avec Abbas, ce n’était pas trop ça, hein ! Non, franchement, ça faisait du bien de voir arriver des personnes sérieuses."

L’approche humaine fut radicalement différente. "Les joueurs sont passés un par un pour rencontrer les dirigeants et se présenter. Ils avaient envie de savoir qui nous étions. Et on a rapidement vu des changements dans le management. Ils nous respectaient enfin."

Houdret confirme : "Le relationnel avec Abbas était difficile. Il était très directif mais il ne faut pas oublier qu’après la descente en D2, il a laissé les mêmes contrats avec l’ambition – réussie – de remonter en D1 puis de vendre. Mehdi était nettement plus diplomate."

Martos ajoute : "L’arrivée de la nouvelle direction, avec des gens professionnels, qui comprennent le football, a donné de l’oxygène aux joueurs et au club de manière générale, se remémore l’ancien capitaine espagnol. On faisait confiance à Mehdi, on savait qu’il y avait beaucoup de travail et d’expertise derrière ce projet."

La prudence s’est tout de même mélangée à l’optimisme. Une partie de l’opinion publique et des supporters attendaient de voir avant de se réjouir trop vite. On leur avait jeté trop de poudres aux yeux dans le passé. "Le club avait touché le fond avec la chute en Division 2, une politique austère et incompréhensible, se rappelle Éric Ghislain. Il y avait des critiques, mais assez peu. Les gens leur laissaient le bénéfice du doute. Et surtout, ils avaient envie d’y croire."

Une fois la conférence de presse terminée, la direction se mettra rapidement au travail. À la fois sur les aspects sportif, financier et organisationnel. Car le chantier était colossal. Il y avait un club à la dérive à redresser. Mais la première pierre était posée. Et le renouveau en marche.