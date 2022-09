Avant le match contre OH Louvain, il avait été mis à l’honneur à Sclessin, non pas pour son esprit de résilience, mais puisqu’il avait disputé son 100e match pour le Standard, à Westerlo, la semaine avant. Il pourrait être un double centenaire, facilement, s’il n’avait pas été arrêté en pleine ascension, depuis son arrivée en janvier 2017, en raison d’une rupture des ligaments croisés (à gauche et à droite) puis d’une rupture du tendon d’Achille.

Du haut de ses 26 ans, et depuis plus de cinq ans qu’il est en bord de Meuse, Zizou, son surnom au Congo, est le plus ancien des Rouches.

Mais il n’est donc pas celui qui a le plus joué, loin de là, et son corps lui rappelle pourquoi. À titre de comparaison, Kostas Laifis, arrivé un an et demi après lui, renseigne déjà 230 matchs pour les Rouches.

En surpoids en début de préparation, il a démarré la saison sur le banc

Au début de sa septième saison, dont cinq pleines, Bokadi sera-t-il définitivement débarrassé de ses soucis ? Cela avait mal commencé, en juillet, mais les raisons n’étaient pas seulement physiques, ou pas comme on peut le penser.

De retour de vacances, au début de la préparation, il était apparu en surpoids, selon certains, même si cela ne sautait pas aux yeux. Un travail de fond avait été entrepris, pour redonner à Bokadi son air léger.

Il n’était pas un titulaire pendant la préparation et il avait manqué le premier match contre La Gantoise, en raison d’une gêne musculaire, à l’aine.

Mais il avait avoué quelques semaines plus tard, avant le déplacement à Courtrai : "Je n’étais pas en pleine possession de mes moyens en début de saison et j’ai fait preuve d’honnêteté auprès du coach."

Remplaçant à Genk, contre le Cercle Bruges puis à Westerlo, il était monté au jeu, une fois en défense (à la place de Laifis, à Genk), les deux autres fois au milieu (à la place de Dragus contre le Cercle, pour suppléer Cimirot à Westerlo).

Défenseur ou milieu, c’est l’éternelle question pour l’ancien joueur du Tout Puissant Mazembe, qui s’en amusait encore récemment : "Chaque entraîneur qui passe se demande si je suis un défenseur ou un médian."

Ronny Deila semble avoir tranché. S’il a pu voir en Bokadi un médian, au début, il l’a repositionné derrière, dans une défense à trois où il avait déjà pris ses marques, par le passé.

Sa prestation contre Ostende, samedi, a confirmé qu’il pouvait être un rouage essentiel dans l’arrière-garde liégeoise, peut-être le meilleur défenseur du trio qu’il formait avec Nathan Ngoy et Kostas Laifis, et devant Noë Dussenne, forfait lors des deux dernières rencontres.

Au centre du trio, il rassure

Lukas Elsner, la saison passée, disait de Bokadi qu’il est un joueur "qui rassure les autres autour de lui. Il donne cette impression d’un joueur qui sait ce qu’il fait".

Samedi soir, à l’exception d’une erreur en fin de match, il a presque réussi tout ce qu’il a entrepris. Installé au milieu du trio, il a surtout dégagé une sérénité qui a pu aider le jeune Ngoy et compenser les difficultés de Laifis, parfois.

Il a récupéré 14 ballons, plus haut total de l’équipe liégeoise, et a remporté 57 % de ses duels, meilleur taux de réussite des trois défenseurs du soir.

Bokadi, aussi, a su sortir proprement le ballon, et c’est toujours cette faculté à relancer sans problème qui impressionne.

À l’une ou l’autre reprise, contre Ostende, il s’était retrouvé dans des situations de pressing délicates, face à deux ou trois adversaires. Il s’en est toujours sorti, sans souci ou presque.

C’est un avantage d’avoir un tel profil, à l’aise dans la construction ou à la première relance. À Courtrai et contre Ostende, l’international congolais (27 caps) avait d’ailleurs été installé dans l’axe, alors qu’il était à droite, dans le trio, contre OH Louvain, avec Dussenne au centre.

Ce positionnement peut à la fois l’aider à retrouver ses marques et aider l’équipe, pour obtenir plus d’équilibre et une organisation plus sereine.

Travail de prévention et exercices avec les préparateurs physiques

Mais Bokadi reste un sujet délicat à traiter. Son passif de blessures oblige le staff médical à en prendre soin. Le travail de prévention, avec les kinés, est important, tout comme il est suivi, sur le plan physique, par les préparateurs, pour éviter les petites blessures qui pourraient polluer son retour au premier plan. Régulièrement, Ronny Deila le voit d’ailleurs sur le vélo, avant l’entraînement, pour l’échauffement.

Pour vivre une saison sereine, le Standard aura bien besoin de tous ses atouts, et Merveille Bokadi doit en être un. Il n’est pas un leader vocal, plutôt réservé, malgré son expérience, à l’image de joueurs comme Laifis ou Cimirot.

Lukas Elsner, toujours, disait la saison passée : "Merveille ne parle pas beaucoup, mais son foot parle pour lui."Ronny Deila ne disait pas autre chose, il y a quelques jours. "C’est un joueur de qualité, et le meilleur de sa part est à venir."

Le meilleur sans les blessures, si possible.