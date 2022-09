Petit à petit, le Standard revit

Par deux fois, devant la T4 puis devant la T3, Ronny Deila a également profité de ce moment privilégié pour haranguer les supporters avec son désormais traditionnel Ronny Roar (il s’avance vers la tribune en levant le poing de manière rageuse à plusieurs reprises).

Cet après-match n’aura finalement été que le prolongement de l’ambiance que les fans rouches ont mise durant 90 minutes. "Ils ont une nouvelle fois été incroyables et quand ils sont à ce point derrière nous, cela fait une belle différence."

Parce que dans ces conditions-là, on le sent, chaque joueur se donne à 100 %. "Et quand on laisse tout ce qu’on a sur le terrain, on est récompensé", dit Deila, conscient que c’est principalement grâce à cette attitude que le Standard est parvenu à remporter un match qui était très équilibré dans son premier acte. Le poteau d’Arnaud Bodart (excellent ce samedi) l’avait même sauvé avant la pause, sur un coup-franc dévié de Hornby. Si ce ballon avait terminé au fond, l’histoire aurait peut-être été différente.

Les bons choix de Deila

Mais l’histoire, c’est aussi tactiquement que Deila l’a écrite. Si on sent qu’il cherche encore la bonne formule, il a un sacré sens de la réaction. En osant faire deux changements à la mi-temps (Raskin et Davida), puis deux autres à l’heure de jeu (Canak et Dewaele) et en abandonnant le 3-5-2 qui avait bien fonctionné à Courtrai pour un 4-2-3-1 offensif, le coach norvégien a fait les bons choix. "En première période, Ostende avait bien maîtrisé notre système et avait le contrôle. J’ai senti qu’on pouvait perdre ce match, d’où mes changements."

Le T1 rouche a également été bien inspiré de laisser Denis Dragus sur le terrain. Le Roumain l’a remercié en inscrivant le seul but du match d’une belle demi-volée puis en allant faire un gros câlin à son coach. "C’était une manière de le remercier de me donner confiance… et de ne pas m’avoir remplacé", souriait le numéro 7 des Rouches après le match.

Une dynamique à confirmer à Saint-Trond

En offrant la victoire au Standard, Dragus a également mis fin à plus d’un an d’attente. Cela faisait en effet 379 jours que les Liégeois n’avaient plus remporté deux victoires de rang.

Une question se pose désormais : les Rouches sont-ils capables de faire la passe de trois, vendredi, sur le terrain synthétique de Saint-Trond, avant de recevoir le Club Bruges? "On a déjà montré qu’on pouvait sortir de solides matchs mais ce sera difficile d’aller gagner chez les Trudonnaires, admet Bodart. Il faut qu’on profite de cette dynamique. Ce qu’on fait, c’est bien. Mais il ne faut pas parler trop vite."

Car dans le nombre d’occasions concédées comme dans l’efficacité offensive, le Standard doit encore faire des progrès. D’où l’importance d’éviter de s’emballer alors que c’était encore la crise il y a deux semaines. "Mais pour moi, ce n’était pas la crise, termine Deila. Tant que tout le monde se donne à fond, ça me va. On a besoin de la confiance de tout le club. La saison dernière a été difficile mais tout le monde va dans le bon sens. Cela me rend très heureux mais j’ai assez d’expérience dans le football pour savoir qu’aucun relâchement n’est permis. Préparons bien le match de vendredi."

Car il sera le révélateur des progrès du Standard, sur un terrain qui réussit rarement aux Liégeois.