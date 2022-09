Les débuts (très) contrastés des recrues d'Anderlecht

Vertonghen convient mieux à gauche

Le coach a déjà discuté du rôle avec son dernier transfuge. Ce sera plus à gauche du trio arrière qu’au milieu. À place de Delcroix et pas celle de Wesley Hoedt donc. "Je le vois dans la zone où il peut apporter le plus. C’est là où il préfère mettre des centres et du passing intérieur." Sterke Jan tempère un peu quand même : "On est quatre défenseurs pour trois positions et on va avoir beaucoup de matchs à jouer. On va donc beaucoup changer. Malgré le résultat, je me suis en tout cas bien amusé pour mes débuts. L’accueil du public a très chouette."

Amadou Diawara ne peut pas en dire autant, même si les supporters étaient aussi enthousiastes quand son nom a été annoncé par le speaker. Sobre dans le jeu, il a connu un premier tournant avec une carte jaune dès sa première faute, avant la pause. Puis il a directement amené le second but louvaniste, celui qui a cassé l’élan anderlechtois après l’égalisation de Duranville. "Amadou était fatigué", précise Mazzù, qui n’oublie pas le manque de temps de jeu du Guinéen ces derniers mois. "Sur cette phase, il voulait remettre vers l’arrière face au pressing alors qu’on demande de jouer vers l’avant. Mais je n’ai pas envie de lui rejeter la faute."