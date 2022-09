Patris: "On a essayé d'utiliser l'espace dans le dos de l'équipe d'Anderlecht et ça a bien fonctionné. C'est vrai que par moment on essaye de casser un peu le tempo mais c'est le football.

Thorsteinsson: "On n'est évidemment pas content du résultat quand on voit la physionomie du match. On savait qu'on allait avoir un match difficile aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que je suis fatigué."

Vertonghen: "Ce n'était pas prévu que je revienne en Belgique mais je suis heureux d'être de retour. Quand on égalise à 1 partout j'étais persuadé qu'on allait gagner ce match et c'est vraiment frustrant. On veut un esprit positif et c'était mieux en seconde période."

Ait El Hadj: "OHL est une super équipe et ils ont vraiment fait un bon match aujourd'hui, c'est dommage de ne pas gagner mais il faut continuer à travailler et regarder vers le match de jeudi. Je suis content d'être de retour en Pro League après quelques semaines difficiles, je donnerai toujours tout pour ce club que j'aime depuis tout petit."

Mazzu: "La montée de Duranville a fait du bien et je suis content pour lui. On a progressé dans la mentalité et l'état d'esprit. Je pense sincèrement qu'on mérite mieux qu'un nul aujourd'hui. J'ai un grand noyau mais c'est important avec les matchs qui vont se succéder."