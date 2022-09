Pour sa première avec le Sporting, le Français a montré un jeu au pied mitigé. La tête de Hong vient vite mais sa main manquait un peu de fermeté. Il a été sauvé par sa latte sur une reprise de Samoise (26e). Presque rien à faire après la pause.

Bager 6

Il ne dégage pas une grande assurance mais il n’a pas été pris à défaut.

Andreou 6,5

Le Chypriote s’est montré solide au cœur du trio défensif malgré l’une ou l’autre relances hasardeuses.

Kayembe 6,5

Dur sur l’homme, il a cadenassé Cuypers puis Depoitre. Dommage ses quelques prises de risques et quelques déchets en deuxième mi-temps.

Nkuba 7

Gros travail défensif tout au long du match. Récompensé par un nouveau centre parfait pour Morioka (37e). Il est de plus en plus décisif depuis cinq matchs. Remplacé par Benbouali (70e).

Zorgane 6,5

Moins éclatant que ces dernières semaines, notamment parce qu’il s’est parfois compliqué la tâche. Il a inscrit le 2-1 d’un tir très juste techniquement et plein de sang-froid (73e).

Ilaimaharitra 5

De retour dans l’équipe, le capitaine était repositionné un cran plus haut. Deux frappes dangereuses (24e, 50e) et quelques combinaisons mais plusieurs pertes de balle. Son langage non-verbal laisse transparaître un certain négativisme. Remplacé à la 62e minute.

Tchatchoua 4,5

Des ratés techniques au centre et à la conclusion (44e). Il a laissé trop de liberté à Samoise sur le but d’ouverture gantois. Il sauve un peu son match grâce à un assist chanceux pour Zorgane (2-1, 73e) et une grosse débauche d’énergie.

Heymans 6

Il raffole des infiltrations mais, ce dimanche, il a été moins présent en zone de vérité.

Mbenza 6,5

Une première difficile en pointe mais il n’a jamais rechigné et a parfois décroché. Roublard, il a provoqué l’exclusion de Okumu (33e).

Gholizadeh 6

L’Iranien a tenté, côté droit, mais sans succès.

Benbouali 5

Montée au jeu compliquée pour l’Algérien qui n’a pas touché beaucoup de ballons. Un tir puissant mais trop central sur Roef (86e).

Edward Still 6

En misant sur Mbenza en pointe, il a tenté d’éviter le combat physique face au trio défensif gantois très athlétique. Avec patience, ses joueurs ont su fatiguer l’adversaire en infériorité numérique pour finalement faire sauter le verrou. Il a intelligemment incorporé Hosseinzadeh et Marcq en fin de match.

L’homme du match: Morioka, bien plus qu'un but 7

Le Japonais a certes oublié de suivre Hong sur le 0-1 mais il s’est nettement racheté ensuite en signant le but égalisateur d’une tête qui, selon les statistiques, n’avait que 47 % de chance de finir au fond. Par ses courses, son placement et ses conseils, il a bonifié son équipe.