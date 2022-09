Hoedt 6Utile sur plusieurs interventions pour couper des centres dangereux mais il aurait pu mieux faire dans le trafic aérien sur les phases arrêtées offensives.

Delcroix 4Il manque de confiance depuis quelques semaines et ça se voit, notamment par le trop grand espace qu’il laisse à son adversaire direct. Trop doux dans ses interventions. Remplacé tôt par Vertonghen.

Murillo 5Moins à l’aise offensivement que jeudi mais aussi quelques fois en difficulté derrière, notamment sur le but où il ne suit pas son homme, Thorsteinsson.

Sadiki 6Souvent en difficulté à gauche, il a été bien plus à l’aise à droite, sur son bon pied, lors de la montée de Duranville.

Diawara 4Première compliquée pour le transfuge de la Roma. Il est directement fautif sur le second but louvaniste en perdant le ballon face à Maertens. Averti sur sa première faute, il a dû jouer avec le frein à main.

Ait El Hadj 6,5 Beaucoup d’envie et de disponibilité pour son retour dans le onze après une pige dans le noyau B. Quelques bons services vers Silva mais il jouait trop bas pour être dangereux dans le rectangle.

Refaelov 5,5Il a réussi quelques différences parmi la forêt de jambes louvanistes mais pas il a aussi eu plusieurs moments d’absence dans le match.

Esposito 6Beaucoup d’envie et d’énergie au départ mais il s’est éteint sur le fin.

Silva 7Il a dévié plusieurs ballons en pivot mais il était trop peu entouré pour transformer son activité en occasion. Récompensé par le but du 2-2.

Vertonghen 7Il s’est directement installé dans l’équipe. Tranquille derrière, bon à la relance avec quelques bons centres.

Ashimeru 6,5Il a amené de l’énergie et de l’activité, même si c’était parfois brouillon.

Duranville 7,5Il fait basculer le match avec sa vitesse et son audace. Un superbe but et beaucoup de danger né dans ses pieds.