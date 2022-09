Jan Vertonghen à l'interview : «À Neerpede, je me suis pris une raclée de Vandenborre»

Jan, de quand datent les premiers contacts avec Anderlecht ?

Tout a été très vite. Le président Wouter Vandenhaute m’a contacté il y a une semaine. Il a tâté le terrain et j’ai écouté sa vision des choses. Il y a deux jours, il m’a envoyé un message et je me suis mis à réfléchir. Entre-temps, à Benfica, j’avais eu un entretien dont je préfère garder les détails pour moi. Mais j’avais l’impression qu’en restant à Lisbonne, je perdrais le contrôle de ma carrière. Vandenhaute m’a donc contacté au bon moment.

Y avait-il d’autres candidats belges, et on pense surtout au Club Bruges ?

Oui, mais pas seulement cet été. Or, jusqu’à la fin de la saison passée, je me sentais si bien à Benfica, que j’ai nié ces messages. Je voulais vraiment terminer ma carrière au Portugal. Mais j’ai gardé un goût amer de certaines choses qui se sont passées pendant l’intersaison. Je n’ai donc jamais parlé avec Bruges, mais il y a eu des messages.

À Anderlecht, vous avez retrouvé ce contrôle ?

En effet. J’ai signé pour deux ans. Puis, ce sera probablement la fin de ma carrière. Peter Verbeke et Wouter Vandenbaute m’ont expliqué leur projet. Ils sont ambitieux. Cela m’a plu.

Avez-vous aussi demandé l’avis de Roberto Martinez ?

J’ai parlé avec lui, oui. La Coupe du monde a joué un rôle dans mon choix, mais je n’ai jamais eu peur de ne pas faire partie de la sélection. De toute façon, j’aurais été dans l’équipe à Benfica parce qu’un défenseur central vient d’encourir une blessure assez grave.

Mais Martinez comprend votre choix?

Oui. Il me connaît bien, il sait que je veux jouer en club. Je suis encore ce petit gamin qui veut s’amuser sur le terrain. Je ne suis pas venu à Anderlecht pour terminer ma carrière en roue libre et prendre mon argent.

La Coupe du monde tombe en pleine saison. Ce sera quand même un avantage d’avoir joué beaucoup de matchs avec Anderlecht ?

Oui. La FIFA a eu l’idée géniale d’organiser un tournoi sans qu’on ait une préparation. Je jouerai donc le dimanche avec Anderlecht et le dimanche suivant à la Coupe du monde. Ce sera donc important d’avoir du rythme. Mais que les choses soient claires : j’ai signé à Anderlecht pour Anderlecht, et non pas pour les Diables. Je veux aider le club à retrouver sa place au sommet du football belge, comme à l’époque. Je peux vous dire qu’il y a beaucoup de talent dans l’équipe.

On attend aussi de vous que vous soyez un guide pour les jeunes.

Je sais. Mais il faut que cela se passe de façon naturelle. Je dois surtout rester qui je suis et ne pas forcer les choses. Je suis venu pour jouer au foot, et le reste va suivre. Bien sûr que je vais essayer d’aider les joueurs autour de moi.

Il y a beaucoup de travail. Qu’avez-vous pensé du match contre Gand ?

Honnêtement, je n’ai regardé le match que du coin de l’œil. La télé était allumée à Neerpede, mais on était en réunion avec une vingtaine de personnes pour finaliser mon contrat. C’était très chaotique, vu tout le travail administratif qui devait être fait. Et j’ai dû manger un bout, parce que je n’avais plus rien avalé depuis le matin. La journée a été longue. Et hélas !, Anderlecht a perdu.

Il paraît que des membres de votre famille ne sont pas pro-Anderlecht.

Dans une famille, tout le monde ne peut pas être supporter de la même équipe. Mais c’est moi qui décide où je joue. C’est impossible de faire plaisir à tout le monde. Il y a aussi des membres de ma famille qui n’étaient pas fans de Tottenham ou d’autres qui n’étaient pas pour Benfica au Portugal. Il y a aussi des fans d’Anderlecht dans ma famille qui sont abonnés depuis 40 ans.

Pourquoi avoir choisi le numéro 14 ? Parce que vous avez joué à l’Ajax, club de Cruijff ? Ou parce que 1+4, ça fait 5, votre numéro préféré ?

Je ne l’avais pas encore vu ainsi, mais je vais le retenir (rires). En réalité, on m’a envoyé une liste avec 15 à 16 numéros encore libres. Le 5 n’était pas mon numéro préféré, c’était le 4. Mais à Tottenham, le 4 était pris, et j’ai donc pris le 5. Je n’ai toutefois pas de relation émotionnelle avec le 5. Et le 14 est un beau numéro. Non, il ne va pas augmenter la pression sur mes épaules. De toute façon, ce n’est pas pour cela que je l’ai choisi.

Où en êtes-vous au niveau physique ?

J’ai beaucoup d’entraînements dans les jambes et j’ai joué des matchs de préparation. Mais depuis le début de la saison, je n’ai pas joué une seule minute en match officiel. On verra quand je vais jouer. Je vais voir avec le coach physique comment je peux résorber mon retard.

Vous n’avez jamais eu l’opportunité de signer à Anderlecht quand vous étiez jeune ? Quand vous avez débuté à Tielrode ou quand vous êtes parti du Germinal Beerschot pour l’Ajax ?

Si. Quand j’avais 11 ou 12 ans, Anderlecht s’est manifesté. Mais je suis allé au Germinal Beerschot, tout simplement parce que c’était plus près de chez moi. Par contre, j’ai joué quelques matchs contre Anderlecht. Je me souviens avoir pris une raclée contre l’équipe d’Anthony Vanden Borre. Le terrain sur lequel nous avions joué existe encore.

Avez-vous suivi le championnat belge de près ?

J’ai suivi la Jupiler Pro League de plus près que par le passé parce que beaucoup de Diables rouges sont revenus au bercail. Je n’ai pas vu beaucoup de matchs, mais j’ai lu des interviews de Diables, comme Charles (De Ketelaere), Radja (Nainggolan), Hans (Vanaken). Et ici, je retrouve Hannes (Delcroix) en défense.

Comment ont réagi les autres Diables à votre transfert ?

J’ai surtout parlé avec Dries Mertens. Il était un peu dans la même situation que moi, à Naples. On est dans la même phase de notre carrière, et on est de la même génération. J’ai aussi parlé un peu avec Toby Alderweireld, mais c’était plus pour nous charrier.

Pour la première fois, votre femme et vos enfants vont vivre en Belgique.

On était très bien à Lisbonne. Mais mes enfants parlent le néerlandais et grandiront dans de bonnes circonstances en Belgique. Ils seront enfin plus près du reste de la famille. Ma carrière est presque terminée, il fallait faire le bon choix. À tous les niveaux.

Cela a été facile ?

Non, parce que tout devait aller très vite. Moi, je suis quelqu’un qui aime bien réfléchir. Mais là, je n’avais pas le temps. Pour être qualifié pour la Coupe d’Europe, je devais trancher très vite. Cela m’a quelque peu perturbé. J’ai pensé à plein de choses, mais j’assume totalement ma décision.