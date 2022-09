Geraerts avant le match de ce dimanche à Zulte: «Personne ne parle encore de l’Union Berlin»

Quatre jours après leur déplacement en terres waregemoises, les Bruxellois se rendront en Allemagne pour y affronter l’Union Berlin, lors de la première journée de la Ligue Europa. Tout le monde se souvient de la mauvaise prestation de l’équipe à Malines quelques jours avant le match retour contre les Glasgow Rangers. Cette fois, les joueurs devront tout faire pour ne pas encore avoir l’esprit à leur prochain match européen."À Malines, tout le monde parlait de notre victoire quelques jours plus tôt à domicile contre les Rangers, explique Geraerts.Ici, nous sortons d’une défaite et je peux vous dire que personne dans le club ne parle de Berlin. Nous avons dernièrement commis trop d’erreurs individuelles que ce soit à l’Antwerp, à Malines ou à Glasgow. C’est un point de travail et chacun doit mettre plus de concentration dans son jeu. Car sur chaque faute individuelle, l’adversaire nous punit. Quand nous avons une bonne organisation et qu’on sait garder le zéro, cela donne confiance à l’équipe. Mais il ne faut pas oublier que notre équipe a aussi réalisé des matchs parfaits défensivement. Il faut simplement répondre présent tous les quatre jours."

Exclu face à l’Antwerp, Lazare devrait faire partie du groupe unioniste dimanche. Karel Geraerts a voulu prendre la défense de l’Ivoirien, loin d’être un joueur méchant."Il a eu mal de devoir quitter ses partenaires avant la mi-temps. C’est dommage pour lui et pour l’équipe, d’autant qu’il était l’un des meilleurs sur le terrain. Je suis convaincu que ce n’était pas une faute volontaire, je le vois chaque jour à l’entraînement et il ne fait jamais des choses pareilles. Il m’a dit qu’il voulait jouer le ballon en le prenant entre les deux jambes de son adversaire mais que celui-ci a bougé au dernier moment."