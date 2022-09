Avec N’Dri en pointe (suite à l’absence de Prevljak), Eupen prenait doucement le contrôle du match. Mais il fallait attendre la 25e pour assister à la première grosse occasion des Pandas. Peeters glissait le ballon à N’Dri, mais celui-ci voyait sa tentative puissante repoussée par Ilic. Les Courtraisiens, peut-être fatigués par leurs 228 km de déplacement ne montraient pas grand chose non plus. Du moins jusqu’à la 33e et une grosse occasion signée Didier Lamkel Zé. Mais Moser justifiait son statut de n°1 dans la hiérarchie des gardiens eupenois en sortant parfaitement dans les pieds du Camerounais, puis en récidivant quelques minutes plus tard devant Messaoudi.

Si Eupen avait dominé la première demi-heure de jeu, il venait de se faire peur. Juste avant la pause, Nuhu (bien servi par Peeters) était proche d’ouvrir le score mais son tir croisé passait à côté du but d’Ilic. En deuxième période, le rythme n’était pas franchement plus soutenu qu’en première. Eupen reprenait sa domination stérile, mais ne parvenait pas à trouver l’ouverture. Moser devait encore s’illustrer devant Tanaka, puis c’était au tour de Soumano (bien monté pour N’Dri) de s’offrir une première occasion (69e).

Parti dans le dos de la défense eupenoise, Mbayo jetait un froid sur le Kehrweg en crucifiant Lennart Moser à la 82e. Dans les dernières minutes Bernd Storck multipliait les changements offensifs. Magnée puis Soumano passaient près de l’égalisation dans les arrêts de jeu, mais le score ne bougeait plus. Eupen reste donc bloqué à 6 points et réalise la mauvaise opération en bas de tableau.