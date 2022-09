La fraîcheur, clé du match ? "Une clé, je ne dirais pas, mais un facteur, c’est sûr, estime le coach carolo. Je préfère être à notre place avec une semaine complète d’entraînement, mais il ne faut pas trop en faire. La Gantoise a l’habitude de jouer des semaines européennes et donc des matchs le jeudi soir. On sait que cela pourrait être un facteur, tant mieux pour nous, mais ce n’est pas sur ce point-là que la rencontre se jouera."

Les Zèbres peuvent se baser sur leur solide prestation collective du week-end dernier malgré la défaite face au Club Bruges (1-3). Il faudra cependant voir si la deadline du mercato (mardi minuit) ne trottera pas dans certaines têtes, car on sait que l’un ou l’autre élément du noyau aspire à relever un nouveau défi. "Franchement, non, a assuré Still. C’est l’un des points sur lesquels il existe une totale ouverture et un vrai dialogue entre les joueurs et le staff. Le dialogue permet d’apaiser une éventuelle tension à un moment. Il y a aussi une totale transparence avec la direction. Cela permet que tout le monde soit focalisé sur le collectif. J’ai un effectif mature à ce niveau-là."

Chadli, Ganago, Raman…

S’il ne le scande pas ouvertement, l’entraîneur carolo sera sans doute soulagé, mercredi matin, une fois son effectif définitivement établi. Sa réaction, ce vendredi : "Non, je ne suis pas impatient pour les derniers ajustements. Le mercato belge court jusqu’à mardi soir, on le sait, c’est la règle du jeu. Cela ne sert à rien d’être frustré ou impatient. On sait qu’il pourrait y avoir un ou deux changements d’ici là. On connaît les postes qu’on veut renforcer. On sait ce qu’on veut et ce qu’on va faire."

Le dossier Nacer Chadli (aussi suivi par Westerlo) n’a plus vraiment avancé. La concurrence et les finances sont les deux principaux obstacles à la venue du Diable rouge (33 ans) alors que Charleroi sonde toujours le marché pour un attaquant. Un temps suivi, Ignatius Ganago (Lens) a signé à Nantes tandis que la piste Benito Raman (Anderlecht) s’est refermée il y a plusieurs jours déjà.