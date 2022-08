Un Yaya Touré à prix cassé au Sporting d’Anderlecht

Plusieurs dossiers ont été ouverts, mais un nom a vite fait l’unanimité : Amadou Diawara, le puissant Guinéen de l’AS Rome. Parce qu’il a de l’expérience (127 matchs de Serie A) tout en restant assez jeune (25 ans depuis le mois passé). Bref, utile à court terme tout en pouvant rapporter avec vente à plus long terme.

Les négociations ont avancé dans le bon sens mardi. Des sources italiennes parlaient déjà d’accord définitif, mais ce n’est pas encore le cas. Il reste quelques détails à régler. Puis à finaliser la visite médicale. Le suspense n’est pas bien grand dans ce dossier : l’AS Rome a accepté l’offre de 1,5 million d’euros avec un pourcentage de 50 % à la revente. Et Diawara lui-même a choisi le Sporting, malgré de l’intérêt en Serie A (Torino, Lecce…). Le joueur ne veut plus entendre parler d’autres destinations que le RSCA, même en cas d’offre supérieure. La direction romaine savait depuis longtemps que le caractère bien trempé du Guinéen était un atout sur la pelouse mais qu’il pouvait compliquer les choses en dehors.

Mais comment Anderlecht peut-il s’offrir à ce prix un joueur que la Roma avait acheté à Naples pour 21 millions il y a seulement trois ans ? Felice Mazzù pourra remercier son confrère José Mourinho si Diawara s’impose au Sporting. Le coach portugais ne comptait plus sur le Guinéen. Celui-ci n’avait participé qu’à huit rencontres l’an passé (il n’était par exemple pas sur la feuille de match pour la finale de la Conference League et avait plusieurs fois dû s’entraîner en marge du groupe). Et c’était parti pour être pire cette saison. Le Special One ne s’est jamais trop embarrassé du prix d’achat d’un joueur ou de son salaire (estimé à 4 millions d’euros bruts) au moment de faire ses choix. La direction romaine a donc tenté de sauver les meubles au maximum dans cette opération à perte.

D’un club paroissial à deux énormes transferts

Plusieurs grands clubs, comme Valence, ont montré de l’intérêt ces derniers mois, mais Diawara ne voulait pas baisser son salaire. Le temps a fini par faire son œuvre et le joueur a compris qu’il avait surtout intérêt à trouver un employeur prêt à lui offrir du temps de jeu. Au RSCA, il gagnera beaucoup moins bien sa vie qu’en Italie, mais ce n’est pas un problème, pour l’instant.

Sauf catastrophe de dernière minute, Diawara portera bien le maillot anderlechtois cette saison. Et il peut être heureux : le numéro 42 est libre. Pourquoi ce choix inhabituel ? Parce que c’est celui de son idole de jeunesse : Yaya Touré. Le Guinéen a souvent été comparé à l’ancien de Beveren (et, accessoirement, de Manchester City) depuis son arrivée en Italie, à l’âge de 16 ans, quand un scout l’avait repéré dans l’équipe… paroissiale de son quartier à Conakry. Il avait d’abord transité par un club amateur avant de se faire connaître dans une équipe à Saint-Marin et d’être repéré par Bologne. Naples avait déjà déboursé 14,5 millions d’euros pour l’acheter là-bas en 2016, trois ans avant son départ à Rome, pour 7 millions d’euros supplémentaires.

Avec son grand compas, son impact dans les duels mais aussi sa technique assurée, Diawara a donc des airs de Yaya Touré, même s’il lui rend quelques centimètres. Comme l’ancienne superstar ivoirienne, il aime relancer simplement mais il est aussi capable de s’infiltrer. Il n’a cependant marqué que deux fois dans sa carrière pro, dont un penalty en 2017 contre… Manchester City en Ligue des champions. Ce jour-là, Touré était resté sur le banc, au grand désarroi de celui qui jouait alors à Naples avec Dries Mertens.

Diawara a tout pour s’imposer très rapidement dans le onze de Mazzù. Ce qui obligera les gamins à patienter un peu. Et ce qui pousse aussi Kristoffer Olsson vers la sortie. Un départ du milieu suédois avant la fin du mercato estival est largement envisageable, même si la rumeur qui l’envoie à Feyenoord est fausse. Le mercato fermera ses portes le mardi 6 septembre en Belgique et le RSCA compte bien en profiter jusqu’au bout.