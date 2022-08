Mais en ce début de semaine, le Burkinabé a déchanté lorsque son agent s’est vu signifier par le club que son joueur pouvait partir sous la forme d’un prêt. La prochaine arrivée d’un attaquant (qui pourrait être Stipe Perica), semble donc pousser le Burkinabé vers la sortie de façon temporaire. Une décision surprenante compte tenu de la rareté de ce genre de profil dans le noyau.

En parallèle, comme les négociations pour une prolongation sont au point mort, Sclessin a décidé d’anticiper et s’est donc mis à la recherche d’un médian, style box-to-box, pour remplacer Nicolas Raskin. Même s’il est bien monté à Courtrai, ce dernier ne semble plus avoir la tête à 100 % au Standard, comme l’a confirmé Ronny Deila avant le déplacement au stade des Éperons d’or:"En ce moment, Nico pense beaucoup. Sa situation est compliquée, vu l’échéance de son contrat en juin 2023, admettait-il.Un joueur de 21 ans ne devrait pas avoir à se retrouver dans cette situation. Mais il a du charisme et de la personnalité. Il est honnête avec nous. Il a besoin de prendre une décision sur son futur et nous aussi, on a besoin de ça."

Melegoni en prêt?

Parmi les cibles, on évoque Filippo Melegoni, prêté ces deux dernières saisons à la Genoa par l’Atalanta avant d’être acheté 4 millions € cet été. Il n’entre déjà plus dans les plans d’Alexander Blessin. Un prêt avec option d’achat au Standard, club du réseau de 777 Partners, est à l’étude.

Enfin, contrairement à ce qu’a rapporté la presse française mardi, le Standard n’a pas formulé d’offre pour Teddy Teuma.