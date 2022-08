Nicolas Raskin refuse toujours de prolonger, le Standard lui cherche un remplaçant

Revenu au bercail en janvier 2019, Nicolas Raskin semble de plus en plus proche de la fin de son histoire en bord de Meuse. À 21 ans, le jeune Liégeois est en fin de contrat et une prolongation semble irréalisable. La situation du médian axial commence à poser problème.

Un vestiaire qui se crispe

Les déclarations de Ronny Deila à Westerlo n’étaient pas lancées au hasard. Si le Norvégien s’est épanché sur les situations de Raskin et d’Amallah, c’est qu’il savait pertinemment qu’elles commençaient à crisper son vestiaire. Les événements survenus durant la semaine qui a précédé une nouvelle défaite contre OHL (1-3), lui ont donné raison.

Agacé par le fait que ses deux meilleurs joueurs soient de plus en plus isolés, Deila a convoqué une réunion entre les titulaires, les anciens et Raskin et Amallah. Le but : vider le sac de chacun et que le groupe reparte de plus belle, encore plus uni. Malheureusement, cela n’a pas eu l’effet escompté pour la réception des Louvanistes.

Des négociations entamées il y a un an

Récemment, Ronny Deila a déclaré que la situation contractuelle de Raskin aurait déjà dû être réglée il y a plusieurs mois, sous-entendu par l’ancienne direction. Mais dans le cas de Nicolas Raskin, les négociations n’ont pas débuté à l’arrivée des nouveaux propriétaires américains mais bien avant.

Cela fait déjà un an que le Standard et son joueur sont à table pour négocier une prolongation. L’été dernier, l’ancien agent de Raskin, Mikkel Beck, a multiplié les échanges avec l’ancienne direction qui lui a soumis plusieurs propositions. Ces dernières n’ont jamais été jugées satisfaisantes par le médian.

C’est qu’à l’époque, les demandes du Standardman étaient jugées excessives par la direction qui avait déjà, plusieurs mois auparavant, décidé de baisser la voilure au niveau de la masse salariale qui plombait les finances du club après le mercato XXL offert à Michel Preud’homme à l’été 2019. Autrement dit, les gros salaires, c’était terminé.

Depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, les discussions, toujours cordiales, se poursuivent mais la nouvelle direction, comme l’ancienne, se heurte aux refus de son joueur qui ne souhaite pas, du moins dans ces conditions, prolonger son contrat. Tout comme la précédente, la direction liégeoise n’entend plus accorder des salaires mirobolants. Désormais, la barre des 700-800.000€ bruts ne devrait plus être dépassée.

Aucune offre concrète

Depuis le début de la préparation, Nicolas Raskin souhaitait s’entretenir avec Fergal Harkin afin de connaître les ambitions réelles du Standard pour cette saison. Le début de campagne compliqué vécu par les Rouches et l’absence de recrue phare durant ce mercato n’ont pas été de nature à rassurer Raskin, qui ne se voit pas disputer une seconde saison dans les profondeurs du classement.

Du coup, l’ancien Gantois prenait le temps de la réflexion et surtout, attendait une offre concrète d’un club intéressant. Mais là encore, malgré des intérêts ci et là en Italie notamment, aucune offre concrète et formelle n’a été envoyée aux décideurs principautaires. Deux options s’offraient alors au joueur : rester en attendant la fin de son contrat afin de pouvoir choisir librement son prochain employeur dès le mois de janvier ou prolonger son bail en bord de Meuse. Il semble que la première option soit celle privilégiée par le joueur formé (en partie) à l’Académie liégeoise.

Bruges éconduit par le joueur

En juin dernier, nous vous révélions l’intention du Club Bruges (ainsi que de Genk, qui n’a finalement pas été plus loin) de prendre contact avec le Standard au sujet de Nicolas Raskin. Les champions en titre voyaient en lui le profil idéal pour renforcer leur entrejeu. La direction des Blauw en Zwart a ainsi demandé à son homologue rouche si elle pouvait prendre contact avec le joueur, ce qui a été fait.

Mais Nicolas Raskin aspirant à de grandes ambitions pour sa carrière, a éconduit le club qui s’est permis le luxe de déposer 19M € (bonus compris) pour Roman Yaremchuk, préférant l’étranger en cas de départ. Au sein de la direction liégeoise, on s’est dit étonné par cette fin de non-recevoir envoyée au meilleur club du pays qui rencontrera prochainement Porto, l’Atletico Madrid et Leverkusen en Ligue des champions. Le Club Bruges n’a donc formulé aucune offre officielle au Standard.

Le club cherche un remplaçant à Raskin

Comme les négociations pour une prolongation sont plus que jamais au point mort, le Standard a décidé d’anticiper et s’est donc mis à la recherche d’un médian, style box-to-box, pour remplacer Nicolas Raskin. Même s’il est bien monté à Courtrai, ce dernier ne semble plus avoir la tête à 100 % au Standard, comme l’a confirmé Ronny Deila avant le déplacement au stade des Éperons d’or: "En ce moment, Nico pense beaucoup. Sa situation est compliquée, vu l’échéance de son contrat en juin 2023, admettait-il. Un joueur de 21 ans ne devrait pas avoir à se retrouver dans cette situation. Mais il a du charisme et de la personnalité. Il est honnête avec nous. Il a besoin de prendre une décision sur son futur et nous aussi, on a besoin de ça."

Que ce soit au niveau du staff sportif ou de la direction, on ne souhaite plus aligner des joueurs qui ne sont plus concernés à 100 % par le projet. Le remplacement de Raskin à la mi-temps contre OHL et sa présence sur le banc au coup d’envoi à Courtrai sont là pour en attester.

D’ici le 6 septembre à minuit, le Standard entend donc bien enregistrer l’arrivée d’un nouveau médian axial qui sera amené à remplacer Nicolas Raskin sur l’échiquier rouche. Qu’en sera-t-il du coup du temps de jeu de Nicolas Raskin s’il demeure en bord de Meuse sans prolonger ?

Ce sera à Ronny Deila d’en décider mais une chose est sûre, le fait que le club anticipe en cherchant un remplaçant en dit long…