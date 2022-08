Charleroi songe à Chadli

Il y a débat en interne

Ce mardi, dans l’entourage du joueur, on disait ne pas être au courant de l’intérêt de Charleroi. Et, à l’heure actuelle, selon nos informations, les chances de le voir débarquer en bord de Sambre sont relativement minces : "À peine 50-50 %."

En interne, tout le monde n’est pas encore pleinement convaincu. Où en est-il physiquement après avoir connu diverses blessures ces dernières années ? N’ajouterait-il pas une concurrence trop imposante dans un secteur qui n’en manque déjà pas? C’est sans doute là qu’il faut chercher la clé qui ouvrirait la porte à ce qui serait évidemment l’un des gros coups de ce mercato belge : Charleroi parviendra-t-il à sortir un milieu de terrain offensif pour faire une place à Chadli ? Surtout, l’opération est-elle faisable financièrement ? On ignore ce que touche le Liégeois en Turquie mais, à son époque monégasque, son salaire mensuel brut était estimé à 215 000 euros, selon L’Équipe. S’il veut revenir en Belgique, à Charleroi, Nacer Chadli devra consentir un fameux effort.

Il reste quelques jours pour trouver une réponse à toutes ces questions. Or, ce n’est plus un secret, la priorité absolue des dirigeants carolos est de dénicher un attaquant de pointe avant le 6 septembre. Pour cela, ils doivent d’abord essayer de dégoter une solution pour écourter le prêt de Youssouph Badji, ce qui n’est pas simple.

Un Sporting qui ose

Ceci écrit, deux réflexions peuvent découler du dossier Chadli. D’abord, que contrairement à la politique de transferts habituelle, le Sporting envisage de recruter ici un gros poisson, un joueur polyvalent et confirmé (33 ans), mais sur lequel il est certain de ne pas réaliser de plus-value financière. Ensuite, que Charleroi ose. Et qu’il croit en son potentiel d’attirance. On est loin d’un accord puisqu’aucun contact officiel n’aurait été établi. Mais rien que le fait que Chadli puisse tendre l’oreille pour entendre ce que Mehdi Bayat (ancien président de la Fédération belge et donc proche des Diables rouges) a à lui proposer aurait été impensable il y a quelques années encore. Détail : le patron sportif du Sporting était assis tout près du sélectionneur national Roberto Martinez, vendredi lors du match contre le Club Bruges (1-3).