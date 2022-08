Anderlecht étudie le cas Vertonghen

Après Toby Alderweireld à l’Antwerp et Dedryck Boyata au Club Bruges, Jan Vertonghen va-t-il être le troisième défenseur des Diables à revenir au pays, à quelques semaines de la Coupe du monde ? Le défenseur n’est plus que le quatrième choix à Benfica et il ne veut pas faire banquette, si proche de ce qui pourrait être son dernier tournoi.