Dieumerci Mbokani est toujours libre de tout contrat: "Pourquoi pas revenir au Standard?"

Cette semaine, le Congolais a répété ses envies de relever un nouveau défi en Europe malgré ses 36 ans: "Je suis ouvert à toutes les propositions, en Belgique ou ailleurs. Mais j’espère qu’une solution sera trouvée rapidement", a-t-il déclaré aux journaux du groupe Rossel.

Au vu de sa situation de joueur libre et de son passé glorieux dans notre championnat, Mbokani pourrait intéresser plusieurs formations dans notre pays: "Je sais qu’à Sclessin, on recherche du poids offensif. Pourquoi pas? Le Standard reste l’un des clubs qui m’ont marqué et offert des moments inoubliables. Je n’oublie pas tout ce que je dois au Standard. Je ne ferme aucune porte", précise-t-il à nos confrères. L'attaquant n'est pas le seul "ancien" à ne pas être opposé à un retour au Standard. Dans notre édition de ce jeudi, Paul-José Mpoku (qui vient de casser son contrat avec Konyaspor) a lui aussi émis l'hypothèse d'un retour à Sclessin.

C'est au Standard que Mbokani a pour la première fois fait parler de lui, lui qui était arrivé en Belgique... à Anderlecht en 2006. En bord de Meuse, l'attaquant a fait parler la poudre à 50 reprises en 120 rencontres. Revenu plus tard à Anderlecht (79 matchs, 48 buts) puis à l'Antwerp (105 matchs, 52 buts), Mbokani pourrait grandement améliorer l'efficacité offensive des Rouches. Reste à voir si les nouveaux propriétaires pourraient être intéressés par la venue d'un joueur de 36 ans, eux qui préfèrent recruter de jeunes joueurs dans l'optique de faire une plus value à long terme.