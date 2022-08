« Défendre en équipe est une question de temps et de mental »

Un nouveau système pas assez travaillé

Face à Louvain, le manque de repères de la défense à trois (ou à cinq, c’est selon) a été criant. "Le passage d’une défense à quatre à une défense à cinq est souvent le signe d’une équipe suis se cherche, analyse Johan Walem. Passer d’un système à l’autre n’est pas simple. Le souci a surtout été les reprises de tâches et les coulissements entre le défenseur central excentré et l’ailier. Normalement, cela doit former un triangle avec le milieu de terrain. Mais ce n’était pas le cas. Et chaque sortie de position amenait du danger."

Laifis et Dussenne, des soucis récurrents

L’homme le plus dangereux côté louvaniste s’appelait Tamari. "Il adore jouer les un contre un et chercher la profondeur. Il s’est positionné entre Laifis et Laursen et il a suffi d’une combinaison sur le flanc droit pour mettre à défaut la défense liégeoise car la couverture n’était pas bonne, reprend l’ancien coach du RSCA Women, désormais consultant en télévision. Le Standard a encaissé deux fois le même but sur pratiquement la même action : ça ne peut pas arriver ! Ce qui m’interpelle, c’est que les erreurs ne viennent pas des jeunes mais de joueurs expérimentés comme Laifis, Dussenne et Bokadi. Ce ne sont pas les premiers venus…"

Et ce n’est pas la première fois que le manque de vitesse des deux premiers cités pose souci cette saison.

Déjà un retour à quatre ?

La question d’un retour à quatre dès dimanche, à Courtrai, se pose déjà. En fin de rencontre face à OHL, Deila a d’ailleurs reformé un quatuor défensif, alors que le Standard était en supériorité numérique. "Quand le Standard joue à quatre avec Dewaele, Laifis, Dussenne et Laursen, on parle quand même de quatre joueurs qui évoluent dans la position à laquelle ils ont été formés, indique Walem. Mais quand on voit qu’une simple permutation de l’adversaire suffit pour mettre la défense en difficulté, il y a quelque qui ne va pas."

La défense, pas seulement une question de défenseurs

Cela veut également dire que le problème ne situe pas uniquement au sein de la ligne défensive. Walem développe. "Si le Standard marquait des buts, on ne parlerait pas de leur souci défensif, indique d’abord l’ancien médian des Rouches. Et la relation avec la ligne médiane est importante. Tout le travail collectif doit être meilleur, il faut plus de rodage."

La pression, pas un allié

Mais il faut, aussi, un peu plus de sérénité. Ce qui ne semble pas être le cas après les deux dernières défaites des Rouches. "Ma crainte, c’est qu’il y ait une certaine peur qui s’installe et que les choses soient encore moins fluides et naturelles qu’elles ne le sont. Qu’elles soient plus forcées." Comme elles l’ont été sur le 0-3 d’OHL avec cette passe catastrophique de Shamir qui a permis à Tamri de tuer le match. "Le Standard était à 11 contre 10, il avait des solutions pour jouer vers l’avant. Il a choisi de jouer vers l’arrière… et il a raté."

Le mercato ne résoudra pas tout

La fin du mercato pourrait-elle apporter des solutions en défense ? "Il faut faire le tour du propriétaire pour tirer les bonnes conclusions. Ce n’est pas simple et le club ne va pas acheter quatre défenseurs d’un coup de baguette magique. C’est une question de mental. Il est temps de reprendre le chemin de la victoire et de redevenir conquérant dans les duels et dans les intentions. S’il faut y aller avec les joueurs présents, il faut tirer le meilleur d’eux et même un peu plus." Les 30 premières minutes du match de dimanche ont montré que tout n’était pas si noir. "L’état d’esprit était positif, le Standard s’était créé des situations et les interventions défensives étaient bonnes. C’est la preuve que cette équipe sait le faire."

Besoin de temps

Et cette même équipe devra le faire plus souvent si elle veut éviter de se battre pour son maintien en D1 cette saison. "Il y a d’autres équipes fragiles et le Standard, qui est dans un processus de reconstruction, a un peu de temps, termine Walem. Ne les condamnons pas maintenant, laissons-leur jusqu’au mois de décembre pour voir ce qu’ils peuvent espérer de cette saison. Mais avec ce maillot sur le dos, l’ambition est indispensable." Tout comme la victoire, qui doit déjà se profiler dimanche à Courtrai.