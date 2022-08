Pour la symbolique, l’honneur est sauf. Mais il en faudra un peu plus pour sauver l’honneur d’un club qui a repris la saison en ordre très dispersé, sur le terrain et en dehors, avec un bilan, au bout de cinq matchs (4 sur 15), qui laisse déjà augurer d’une saison de transition délicate.

Elle vient à peine de commencer, la crise frappe déjà à la porte, et imaginer le Standard se battre pour son maintien, à la mi-août, est une manière de forcer le trait, mais il faut tout de même se rappeler que la saison passée, cette même équipe, ou à peu près, avait débuté l’exercice avec un 10 sur 15.

Elle avait lutté trop longtemps pour éviter la place de barragiste. La différence de taille est qu’il y aura trois descendants, en avril, cette fois, pas un. Il n’est jamais trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme.

À Courtrai, dimanche, les Rouches donneront déjà une idée de leur volonté de s’arracher, et de leur capacité à se mobiliser comme une équipe de milieu de tableau qu’ils sont devenus. Contre la plus mauvaise équipe de l’année civile 2022 (10 points pris sur 57), le Standard devra corriger à peu près tout, et régler quelques problèmes périphériques.

Une attaque pas assez efficace

C’est un chiffre qui illustre toute la difficulté des Liégeois. Dimanche, le Standard a fini le match contre OH Louvain avec 3,86 buts attendus. Il n’en a marqué qu’un seul, et ce n’était pas de plein jeu, ou plus ou moins, puisque Emond avait raté son penalty, avant de se reprendre.

Les Rouches ont inscrit huit buts, mais la moitié sur penalty, et la rencontre de dimanche a rappelé le manque d’efficacité qui caractérise cette équipe.

Pour rester dans les chiffres, il y a celui-ci : les Liégeois ont frappé 23 fois au but, mais ils n’ont cadré que 9 essais. À titre de comparaison, Louvain a cadré cinq de ses sept tentatives, et a marqué trois buts.

Une efficacité maximale derrière laquelle court l’équipe de Ronny Deila. Mais il a toujours manqué un élément pour conclure, ou un geste mieux maîtrisé dans la finition. Cela rappelle furieusement les démons de la saison passée.

Le transfert d’Osher Davida (21 ans), dont l’arrivée devrait être officialisée dans les prochaines heures, doit permettre d’apporter une partie de la solution offensive. Mais est-il déjà prêt à faire le grand saut, en passant du championnat israélien à la compétition belge ?

La plus mauvaise défense du championnat

En cinq matchs, le Standard a concédé douze buts. C’est la plus mauvaise défense du championnat, à égalité avec Eupen. Cela plante le décor d’une équipe en souffrance, qui a craqué au premier contretemps contre Louvain, puis au deuxième.

Le Standard a été mené trois fois sur cinq, et il a perdu les trois fois : 3-1 à Genk ; 4-2 à Westerlo ; 1-3 contre OH Louvain. C’était déjà un problème pendant la préparation, et puisque l’attaque ne parvient pas à être plus régulière, la défense est plus exposée.

Défendre n’est pas que le travail des défenseurs, c’est une œuvre collective, mais quand les deux défenseurs centraux manquent de vitesse, cela se voit un peu plus. Dussenne et Laifis ont l’expérience des trentenaires, ou quasi, et c’est sur cet élément-là que Ronny Deila veut s’appuyer. Mais ils ont aussi l’inconvénient qui va avec, et quand ça va trop vite pour eux, il n’y a personne pour rattraper les coups.

Les espaces laissés entre les lignes sont parfois trop importants, et ils exposent une équipe liégeoise qui est encore en convalescence. Les Rouches doivent (re)trouver des bases solides, et la direction sonde le marché pour trouver un apport d’ici à la clôture du mercato dans le secteur défensif.

Un coach déjà à court de solutions

Ronny Deila n’est pas un magicien. Avec le même groupe que la saison passée, il ne réalise pas de miracles, malgré une méthode de travail et une mentalité qui collent bien aux valeurs du club. Mais après un peu plus de deux mois à Sclessin, le coach norvégien semble déjà à court de solutions.

Pourtant, il a essayé plusieurs méthodes. Dès le stage aux Pays-Bas, il avait envoyé un message à tout le groupe en écartant Mathieu Cafaro et Moussa Sissako, pas assez impliqués à son goût. Face à OHL, il a, pour la première fois, activé le levier du changement tactique majeur, en oubliant son 4-2-3-1 signature pour laisser place à un 3-5-2 intéressant sur papier mais décevant dans les faits. Et dimanche, à la mi-temps, il a procédé à trois changements d’un coup, en sortant Raskin, Donnum et Dragus. Un sacré message.

Mais aucune de ces décisions n’a eu un électrochoc pour conséquence. Il est difficile d’imaginer Deila sortir la solution miracle sous forme d’un lapin de son chapeau dans les semaines à venir. Ça, c’est le boulot de Fergal Harkin, qui doit apporter du sang neuf.

Un vestiaire déjà sous tension

L’esprit de famille tant désiré par Ronny Deila semble déjà avoir du plomb dans l’aile. Alors que les Liégeois avaient bien réagi au premier coup sur la tête reçu cette saison (la carte rouge de Calut face à Gand), cela a été beaucoup plus compliqué depuis lors. Et on retrouve des comportements qu’on avait vus la saison passée : une fois que le Standard prend un coup de massue sur la tête, il ne s’en relève pas.

La rencontre face à OHL en a été la parfaite illustration. Elle traduit le fait que l’unité du vestiaire s’est un peu dissipée ces derniers jours. Au cœur du problème : les situations d’Amallah et Raskin. Après la défaite face à Westerlo, Deila n’avait pas caché vouloir de la clarté à leur sujet. Car cela a un impact sur tout le groupe.

Pour éviter que la situation ne s’envenime en interne, le coach norvégien a été à l’initiative d’une réunion entre les deux joueurs et les autres membres importants du vestiaire (les titulaires et les joueurs les plus anciens). Des mots forts ont été employés mais force est de constater que la situation ne s’est pas forcément aplanie. Le remplacement de Nicolas Raskin à la mi-temps de la rencontre de dimanche en est l’illustration.