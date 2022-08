Son forfait dans les mois à venir constitue un gros revers pour Felice Mazzù, qui avait attribué un rôle clé à son trentenaire. Mazzù n’est toutefois pas du genre à baisser les bras. Il est déjà en train de chercher des solutions. Voici – par ordre décroissant – les alternatives les plus probables.

1. Marco Kana:à Berne, c’est lui qui est monté au jeu à la mi-temps quand Trebel est resté au vestiaire. Il a montré qu’il est prêt. Logiquement, il sera titulaire pour le match retour contre les Young Boys. Sous Mazzù, il n’a toutefois pas su poursuivre sur sa bonne lancée de la fin de saison 2021-2022. Il était l’une des révélations d’Anderlecht pendant les play-off. Il faut dire qu’en ce début de saison, il a été freiné par quelques petits bobos. S’il joue au milieu, Mazzù aura une solution en moins s’il se passe quelque chose avec un de ses trois défenseurs.

2. Kristian Arnstad: Mazzù adore son petit Norvégien et n’a pas hésité à le mettre au coup d’envoi à Berne. Arnstad est plus fort en ‘8’ mais dans certains matchs, cela n’étonnerait pas de le voir dépanner à une position plus défensive.

3. Noah Sadiki:le joueur le plus polyvalent de la sélection de Mazzù peut également être utile au poste de ‘6’. Jusqu’à présent, il a joué sur le flanc droit (aussi bien au Club Bruges sous Kompany que cette saison contre Seraing) et ce dimanche en U23 à Lommel à gauche dans la défense à trois, mais il a les capacités techniques et physiques pour évoluer devant la défense.

4. Kristoffer Olsson:logiquement, vu son expérience (27 ans) et son prix (4 millions), il aurait dû être le numéro 1 de cette liste. Mais il n’en sera rien. Le Suédois est en manque de confiance et sent qu’on ne croit pas en lui. Sa première heure de jeu contre Paide – lors de sa seule titularisation de la saison – était dramatique. Et il n’est pas le préféré du public. Il recevra sans doute plus de temps de jeu qu’avant la blessure de Trebel, mais ne doit pas espérer devenir titulaire.

5. Majeed Ashimeru:lui aussi, il préfère un rôle plus offensif, mais il peut éventuellement se débrouiller à cette position. Il n’est toutefois pas épargné par des pépins physiques.