Anderlecht : Aït El Hadj versé dans le noyau B après avoir refusé de jouer en U23

N’étant pas titulaire sous Felice Mazzù (il n’a pas encore joué une seule minute en Pro League), Aït El Hadj fait la tête depuis le début de la saison. Il n’a pas saisi la seule chance qu’il a reçue – il a été mauvais à Paide – et doit donc faire ses preuves en U23. La direction et le staff attachent beaucoup d’importance aux prestations de la deuxième équipe – selon Mazzù, c’est tout sauf une punition – et elle a donc très mal pris la décision égocentrique de son petit médian.

Le joueur sent qu’il n’a plus de crédit au Sporting et aimerait partir ou être prêté, mais Anderlecht n’a pas reçu de proposition. La saison 2020-2021 a été fabuleuse pour Aït El Hadj, qui a été titulaire à 25 reprises et a marqué quatre buts. Mais la saison passée, déjà, il a dû se contenter de huit titularisations. En juin 2021, il n’est pas rentré affûté de vacances.

Zirkzee voit d’un bon œil un retour au Lotto Park

Le mercato d’Anderlecht n’est pas terminé. Les Bruxellois comptent garder la majeure partie de leurs forces vives à quelques exceptions près mais ne désespèrent pas d’encore se renforcer.

Le dossier menant à Joshua Zirkzee est une opportunité qu’Anderlecht ne souhaite pas louper. Les Mauves espèrent encore faire signer le joueur que le Bayern Munich leur a prêté la saison passée. De nombreux concurrents sont dans la course pour obtenir les services de l’attaquant néerlandais. Le joueur verrait d’un bon œil un retour au RSCA mais il devra également faire en fonction des offres qu’accepteront les dirigeants du Bayern.

Outre ce dossier, Anderlecht aimerait se renforcer à deux positions. Peter Verbeke et son équipe sont à la recherche d’un défenseur central gaucher et d’un médian défensif.

Le premier profil doit devenir le concurrent de Hannes Delcroix sur le côté gauche du trio défensif tout en étant capable de jouer sur le flanc gauche. Francis Amuzu a la priorité à cette position mais n’a que le jeune Noah Sadiki comme possible remplaçant.

La recherche d’un médian défensif est liée à la blessure de Trebel. Le coach n’a plus qu’un seul profil de pur médian défensif : Marco Kana. Kristoffer Olsson peut également dépanner devant la défense mais ne parvient pas à convaincre le coach. Un départ (temporaire ?) n’est pas à exclure.

Ces décisions dépendront également des ambitions européennes des Mauves et donc d’une qualification ce jeudi contre les Young Boys.