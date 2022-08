Hans Vanaken évoque son avenir après la victoire face à Courtrai : «Mon dernier match ici ? C'est possible»

Et si c’était son match d’adieu ? Courtisé par West Ham, Hans Vanaken a eu droit à un magnifique tifo de la part du Jan Breydel, face à Courtrai. Une tentative désespérée pour tenter de convaincre son capitaine de rester. Mais sa décision est prise. "C’est peut-être la dernière chance pour moi de franchir une étape dans ma carrière. Est-ce qu’il s’agissait de mon dernier match ici ? C’est possible", a reconnu le meneur de 29 ans au micro d’ Eleven, avant d’ajouter que des discussions auraient lieu ce lundi, entre les clubs et lui-même.