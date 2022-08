Hans Vanaken confirme les discussions pour un départ: «C’est peut-être ma dernière chance, je vais peut-être vouloir la saisir»

" On est en pleine discussion, il faut qu’elle soit positive pour les 3 parties. J’ai envie de bouger. C’est peut-être mon dernier match ici, mais il faut attendre. J’ai 29 ans, et je suis conscient que c’est peut-être ma dernière opportunité de rejoindre un grand championnat. Cela m’intéresse donc évidemment. Les discussions continueront demain."

" Il reste encore dix jours avant la fin du mercato. Le plus important pour moi, c’est que ma femme et mon enfant soient heureux et se sentent bien. Nous allons devoir faire un choix, mais concernant ma présence ici la semaine prochaine, il est très difficile d’y répondre maintenant."