Descotte (Charleroi): "Avant, j'étais peut-être trop gentil"

À 19 ans, le Carolo espère que ses malheurs physiques sont derrière lui. Alors qu’un prêt lui a traversé l’esprit pour acquérir du temps de jeu ailleurs, il a finalement décidé de rester à Charleroi, convaincu par le discours de la direction et du coach. Avec l’espoir d’enfin lancer sa saison et sa carrière.

Votre première montée au jeu de la saison, dix minutes samedi à Seraing, a-t-elle enclenché votre saison ?

Je l’espère de tout cœur. Après mes pépins, je reviens dans le groupe depuis deux semaines. Ces minutes à Seraing sont tombées au bon moment et j’attends déjà les suivantes.

C’est déjà votre quatrième saison dans le noyau A mais vous n’avez pratiquement jamais joué (210 minutes en 11 apparitions), notamment à cause de la malchance…

Plusieurs fois, j’ai été freiné alors que j’allais recevoir ma chance : la saison dernière, j’ai attrapé le Covid alors que je devais commencer contre OHL quand Shamar Nicholson était rentré tardivement de l’équipe nationale ; j’ai eu le nez cassé une autre fois ; puis avant Gand, un match où j’étais pressenti puisque Bayo ne pouvait contractuellement pas jouer, je me suis blessé à la cheville. Enfin, cet été, alors que je me sentais bien en préparation, j’ai souffert d’une déchirure aux ischios lors du match amical à OHL. J’ai donné, c’est bon ! J’espère que la poisse va me lâcher.

Vous sentez-vous à 100 % maintenant ?

Ça fait deux semaines complètes que je m’entraîne avec le groupe. J’ai reçu des soins derrière la cuisse qui consistaient à aller piquer le muscle avec une aiguille, donc je sens encore un peu qu’on a travaillé dessus. À Seraing, j’y suis allé à fond mais j’ai quand même ressenti cette petite gêne, qui a disparu cette semaine. Donc oui, je me sens bien.

N’y a-t-il pas une fenêtre de tir en attaque pour l’instant ?

C’est peut-être un moment important, oui. Des matchs où j’ai une plus grande chance d’être amené à jouer mais je dois le montrer.

Il paraît que vous êtes (ou étiez) trop gentil pour vous imposer, pour montrer les crocs en équipe première. Êtes-vous d’accord avec ça ?

Peut-être qu’avant oui, mais je pense que j’ai un peu changé cette saison. J’ai beaucoup discuté avec le coach et Mehdi Bayat. J’entre dans une période où je dois jouer, me propulser. Et pour cela, l’équipe nationale m’a énormément aidé.

Vous avez beaucoup marqué avec la Belgique U19 et vous avez d’ailleurs été récemment sélectionné en U21 par Jacky Mathijssen…

Mes buts en U19 (4 en 8 matchs) m’ont permis de me rappeler que je savais encore marquer. Ça peut paraître bête mais c’était important pour moi. Le contenu était bon aussi. Cela m’a apporté de la confiance. Et dernièrement, les premières sélections U21 m’ont encore boosté. J’espère qu’il y en aura d’autres. Cela passera par des minutes avec Charleroi.

Dans un système qui devrait bien convenir à vos qualités, non ?

Je ne mesure pas 1m90 et je ne m’imposerai jamais sur tous les ballons aériens, mais je pense que j’ai le sens du but. Que, dans le rectangle, je suis un pur ‘9’. Je sais souvent où se trouve le but, sans devoir le regarder. Bien sûr que ce système avec des offensifs proches de – ou des deux – l’attaquant(s) me correspond mieux qu’un schéma avec une seule pointe vers laquelle on enverrait que des louches (sourire), mais on a beaucoup de solutions devant, beaucoup de combinaisons possibles. Cela doit être un avantage. En préparation par exemple, j’ai parfois joué avec Morioka, Ilaimaharitra ou Zaroury près de moi.

Des joueurs déjà présents la saison dernière, avec qui les automatismes sont plus naturels.

Chaque joueur a son profil. Précédemment, j’ai joué un peu avec Shamar mais jamais avec Bayo. Maintenant, il y a Badji et Benbouali, ce sont d’autres profils. On s’adapte. À l’entraînement, le coach change souvent les combinaisons pour qu’on s’habitue à jouer ensemble, qu’on acquiert des automatismes, que ce soit avec untel ou untel.

Quel regard portez-vous sur la hiérarchie à votre poste ?

C’est simple, on est trois : Benbouali, Badji et moi. Je pars du principe que c’est le meilleur à l’entraînement qui joue le week-end. Nadhir est peut-être arrivé en tant que numéro 1 mais cela ne va pas m’empêcher de tout donner en semaine pour tenter de bousculer cette hiérarchie.

Pour enfin lancer votre carrière ?

Oui. Car même si ça fait trois ans que je suis ici, au final, j’ai très peu joué. Une fois que je recevrai des minutes, les buts arriveront, et là, je serai lancé.