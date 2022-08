Anderlecht face aux Young Boys en barrages de Conference League: au tour de Silva, 32 ans après Nilis

Trente-deux ans plus tard, l’enjeu n’est pas une place en Ligue des champions, mais en Conference League. La tension est toutefois tout aussi tangible au sein de la famille mauve. Une troisième saison sans phase de poules en Coupe d’Europe ne correspond pas aux ambitions du club. Elle freinerait la course-poursuite d’Anderlecht sur son éternel rival brugeois.

Trois ans sans poules

Felice Mazzù est conscient de l’importance de la double confrontation."C’est un énorme défi de nous qualifier, vu la longue période sans matchs de poules à Anderlecht", a détaillé le T1 mauve lors de sa dernière conférence de presse."Du groupe actuel, il n’y a pas grand monde qui a participé à la dernière campagne."

En réalité, il n’y en a que deux: Adrien Trebel et Francis Amuzu. Mais ils n’en sont pas très fiers : le bilan du Sporting dans cette triste campagne – 3 sur 18 contre Trnava, Fenerbahce et le Dinamo Zagreb – faisait déjà craindre le pire pour la suite.

Young Boys – Anderlecht est donc déjà un des matchs de l’année pour les Mauves. Mais Mazzù fait tout pour réduire la pression sur ses joueurs."Je n’aime pas parler de pression. On fait tous ce métier pour jouer des matchs de haut niveau et pour gagner des trophées. Le groupe ne doit donc certainement pas ressentir de pression. On sait que l’adversaire est de qualité, mais on doit jouer avec nos principes."

Traumatisés par Vitesse

À Anderlecht, certaines personnes sont encore traumatisées par l’élimination devant Vitesse, il y a un an, qui avait laissé de profondes traces. À Arnhem, les Mauves avaient été balayés du terrain. Sur papier, les Néerlandais n’avaient pourtant pas le niveau des Young Boys."Ils sont premiers en Suisse, ils ont encaissé un but en neuf matchs, toutes compétitions confondues, ajoute Mazzù.Ils ont donc une très bonne organisation défensive, mais sont en même temps très offensifs. Ils amènent du monde devant le but avec leurs deux attaquants, leur numéro dix et leurs latéraux. À nous de tirer profit de l’espace qu’ils nous laisseront. Ou du moins, c’est ce que j’espère."

Anderlecht semble prêt pour son premier grand rendez-vous. Le début de saison a été correct, avec un 9 sur 12 et une deuxième place, avec autant de points que Genk. Sous Vincent Kompany, les débuts de championnats avaient toujours été compliqués : 2 sur 12 en 2019, 3 sur 12 en 2020 et 7 sur 12 en 2021.

Il est toutefois trop tôt pour crier victoire. Anderlecht n’a pas encore joué de match au sommet – c’est un cadeau du manager du calendrier aux représentants européens – et le seul match difficile, au Cercle, s’est soldé par un fiasco.

Autre constatation : un seul nouveau joueur – Fabio Silva – est un véritable renfort. Les autres – Esposito, Ishaq, Angulo – ont encore tout à prouver. Une qualification diminuerait la pression sur leurs épaules.

Et entre-temps, tous les regards sont braqués sur le golden boy Silva. S’il pouvait rééditer la prestation de Luc Nilis en 1991 en marquant un hat-trick, cela arrangerait beaucoup de choses à Anderlecht. Sinon, le retour risque de devenir une partie de suspense comme à Arnhem, ce maudit 26 août 2021.