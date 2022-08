Victor Boniface a déjà montré un beau visage avec l'Union

Boniface – prononcez "face" à l’anglaise – s’est un peu éteint après la pause et Geraerts l’a logiquement remplacé à la 69e minute, mais cette grande première peut être créditée d’une belle note. Il n’a pas réussi à tirer au but une seule fois, mais malgré cela, il a été très utile à son équipe, preuve qu’il est bien plus qu’un simple buteur.

Son entrée a plu à son T1 : "Tout le monde a vu sur ce match combien ‘Boni’est fort, félicite Geraerts. Il peut conserver le ballon, il a de la rapidité. Il a montré de belles choses, pour une première, je suis content même si, bien sûr, il doit encore améliorer ses automatismes avec les autres."

Avec Vanzeir, surtout. Car, dans l’ensemble, Boniface a trouvé ses équipiers et a été trouvé par eux : 74 % de ses passes sont arrivées à destination. Mais, étonnamment, il n’a échangé aucun ballon avec l’autre membre du duo d’avants. Il faut dire qu’en Norvège, il occupait seul la pointe d’une attaque à trois, dans un 4-3-3.

Boniface est le profil d’avant capable d’occuper l’attaque à lui seul, même si ce n’est pas d’actualité et que Geraerts reste fidèle au 3-5-2 qui avait déjà fait ses preuves la saison passée. "Il apporte un autre style de jeu, un point d’appui devant, du jeu dos au but. Il est costaud et fait du bien en possession de balle", résume très bien Teddy Teuma. "Maintenant, il doit prendre le rythme des matchs et s’adapter au système de jeu et aux joueurs autour de lui. Il va devoir apprendre à nous connaître et nous, à le connaître. Mais c’était une très bonne première."

"C’est un profil qu’on n’avait pas dans le noyau", appuie Karel Geraerts.

Depuis le départ de Deniz Undav, surtout. On en viendrait presque à regretter pour l’Union le fait qu’il ne pouvait pas prendre part au 3e tour préliminaire de Ligue des champions vu qu’il avait déjà participé aux deux d’avant avec Bodo/Glimt cette saison. Il y avait d’ailleurs claqué cinq buts en quatre matchs.

Boniface aurait fait du bien, à Glasgow, pour aider son équipe à ressortir lorsqu’elle était enfoncée par les Rangers.

Boniface, Eckert, Nilsson, Adingra, Vanzeir : la concurrence est là

Mais ça, c’est du passé. Il y a fort à parier qu’il fera du bien à son équipe. Il va permettre également à Vanzeir de souffler. "Jusqu’ici, on avait joué avec un seul véritable attaquant, Dante, souligne Geraerts. Les autres étaient soit blessés ou pas qualifié. Il était nécessaire d’avoir un attaquant de plus. Maintenant, j’attends avec impatience les retours d’Eckert et de Nilsson, toujours blessés."

Ce dernier n’a pas encore eu l’occasion de se montrer une seule minute. Mais s’il fait les mêmes débuts que Boniface, cela promet une belle concurrence devant.