Après la rencontre, loin de fuir ses responsabilités, Ronny Deila assumait et reconnaissait ses erreurs. "Je dois aussi me regarder dans un miroir, lançait-il. À 3-2, j’ai fait une erreur. Je n’aurais jamais dû ouvrir autant notre côté droit (NDLR : remplacement de Dewaele par Shamir). Nous voulions marquer un but, mais il faut d’abord avoir le ballon. C’était une erreur de ma part. Les joueurs ne sont pas les seuls responsables. C’est un jour négatif pour tout le monde, un jour dont on doit tirer les leçons."

Deila fait son mea culpa

Ronny Deila a reconnu s’être trompé en fin de match mais il est aussi revenu sur les montées au jeu postposées de Tapsoba et Boljevic. Initialement, le Burkinabé et le Monténégrin étaient censés monter à la mi-temps. "On m’a dit que j’allais rentrer à la pause puis on m’a demandé d’attendre", soulignait Tapsoba, un peu confus par la situation. "Je pensais les faire entrer pendant la pause, mais je ne savais pas trop qui faire sortir. Je voulais voir, durant les cinq à dix premières minutes de la seconde période qui était le plus fatigué et qui avait encore les jambes. Il est important d’utiliser les remplaçants à bon escient. C’était ma décision. Après coup, vous pouvez dire que c’était une erreur. Peut-être. Mais c’est comme ça."

Le T1 doit revoir ses plans

À Westerlo, Ronny Deila a aligné le même 11 de base pour la troisième fois consécutive. "Il est important, pour la confiance, de garder une certaine continuité", assurait le coach après la victoire face au Cercle contre qui il avait reconduit l’équipe qui avait pris l’eau à Genk.

Après ce premier succès de la saison, la reconduction du 11 de base se justifiait le week-end dernier. Cette semaine, ce ne sera plus le cas. Déjà dû au fait que Selim Amallah est suspendu mais au-delà de ça, Deila doit désormais trancher dans le vif. Certains joueurs ne sont pas à niveau en ce début de saison.

Malgré une bonne volonté affichée lors du premier match contre Gand, Aron Dönnum n’a quasiment plus rien montré et on a revu le visage du Norvégien de la saison dernière.

Devant, Renaud Emond est à la peine. Le Gaumais ne marque plus et ne se procure plus aucune occasion.

Défensivement, le duo Laifis-Dussenne est très perméable tandis que les latéraux ne rassurent pas. Lucas Noubi, en qui on croit beaucoup au Standard, et Bope Bokadi, qui semble plus en jambes, pourraient donc entrer en ligne de compte.

Tapsoba a ce que les autres n’ont pas

Sur la touche pendant toute la préparation suite à une déchirure aux ischios, Abdoul Fessal Tapsoba a effectué son retour aux affaires samedi dernier à Westerlo. "J’avais peur de la rechute mais une fois sur le terrain, je ne me suis plus posé de question. Ma seule crainte était de ne pas pouvoir tenir jusqu’au bout mais fort heureusement, cela s’est bien passé", assurait l’attaquant de 20 ans.

En faisant rentrer Tapsoba, avec dix minutes de retard sur le timing initial, Deila a amené ce qui manquait cruellement à son équipe : de la percussion. "En première période, on n’a jamais attaqué l’espace et c’est ce qu’on a fait avec Tapsoba après la pause, reconnaissait-il. On a besoin de mouvement en attaque. Aron, Selim et Denis sont des joueurs qui aiment avoir le ballon au pied. Peuvent-ils proposer plus de mouvement? Oui. Doivent-ils le faire? Oui. On doit courir davantage. Mais quand on a la vitesse de Tapso, ça donne un plus à l’équipe. Mais attention, chaque match est différent, on a su attaquer l’espace avec Tapsoba car Westerlo jouait très offensif."

De son côté, Tapsoba ne souhaitait pas remettre en question les choix du T1. "Tout le monde sait que mes qualités principales sont la vitesse, la profondeur. Je vois le long ballon d’Arnaud et je ne me pose pas de question, j’y vais à fond. Comme vous le dites, c’est peut-être ce qui manque mais je ne suis pas le coach, ce n’est pas moi qui fais les choix."

Compte tenu des problèmes offensifs rouches, le Burkinabé peut prétendre à une titularisation dimanche. Restera à voir quel est son état de forme sachant qu’à la base, sans la blessure d’Ohio, Tapsoba devait reprendre du rythme avec les U23.

Canak est prêt à éclore

Depuis deux ans, en coulisses, son nom revient avec insistance : Cihan Canak doit être la prochaine star du club issue de son centre de formation. La direction du SL16 a tout fait pour garder le jeune ailier en ses rangs malgré les convoitises, notamment, de clubs comme l’Ajax. "Lui et sa famille ont adhéré au projet sportif, cela nous pousse à continuer notre travail de la sorte", nous précisait Réginal Goreux récemment.

Après avoir eu 60 minutes de temps de jeu en fin de saison dernière, le Belgo-turc est déjà monté trois fois cette saison (53 minutes) pour distiller deux assists (à chaque fois pour Dussenne contre Gand et à Westerlo). "C’est un jeune talentueux. Il a déjà eu pas mal de minutes depuis le début. On pourra tirer avantage de lui dans le futur."

Mais le futur, pour Canak, c’est peut-être bien déjà maintenant. À 17 ans, il semble prêt à éclore. Si Tapsoba est le seul attaquant à apporter de la percussion, le jeune produit du centre de formation semble également être le seul élément du noyau capable de distiller des centres millimétrés.

Défensivement, à l’inverse d’un Arno Dönnum qui semble oublier fréquemment cette tâche, Canak ne ménage pas ses efforts.

À Genk, il était déjà passé tout près de la carte jaune pour excès d’engagement. À Westerlo, il n’y a pas échappé. Il s’agit bien là d’un point de travail pour le jeune Rouche. "C’est vrai qu’il est agressif mais c’est toujours dans le bon sens du terme, il veut aider l’équipe." Canak en aura peut-être bien l’occasion ce dimanche à l’occasion de la réception de OHL.