Avec ces mots, Sergio Gomez a acté son passage dans les rangs de Manchester City. Un transfert historique pour le joueur mais aussi pour le club.

Dans le Top 5

Sergio Gomez est devenu le cinquième transfert sortant le plus cher d’Anderlecht. Derrière trois produits du centre de formation (Doku, Tielemans et Sambi Lokonga) et Mitrovic. Le transfert du latéral repousse celui de Lukaku à Chelsea hors du top 5. Le transfert du buteur belge date d’il y a plus de dix ans et les prix ont explosé depuis.

Il devient également, avec un prix d’achat de 1,5 million l’été dernier, la plus-grosse plus-value jamais réalisée par Anderlecht en dehors des joueurs formés au club.

Le coup de fil à Kompany

Gomez s’est adonné à la traditionnelle présentation en vidéo et y a révélé un penchant pour Manchester City. "J’étais fan de City quand j’étais jeune. Kompany était le capitaine. Il était une référence pour moi. Je suis très content d’avoir pu apprendre de lui la saison passée. Je l’ai d’ailleurs appelé quand les Citizens m’ont approché. Il était très content pour moi et m’a dit que c’était une grande étape dans ma carrière."

Dans sa vidéo de présentation, on le voit enfant avec une vareuse des Skyblues sur le dos. "Mon frère supportait City. Je suis devenu fan grâce à lui. Un jour, il est parti avec l’école en Angleterre et je lui ai demandé un maillot de David Silva. C’était mon idole quand j’étais jeune et je suis fier de porter son numéro 21. Après Ferran Torres, il reste la propriété d’un joueur espagnol."