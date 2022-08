Il évoluera avec les Young Reds Antwerp, l’équipe des jeunes du Great Old active en Nationale 1. Les espoirs anversois débuteront leur saison mercredi par un déplacement chez les Francs Borains.

Formé au KV Malines et passé par les U15 et U17 nationaux, Michael Davis a disputé 5 matches (1 but) en D1B et 1 en Coupe de Belgique la saison dernière pour Beveren.