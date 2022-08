Des temps de passage hors normes pour les débuts de Fabio Silva avec Anderlecht

Le geste n’a rien d’anodin."J’étais content d’avoir lancé Benito dans le match pour qu’il amène ses courses et sa profondeur. Puis, je voulais aussi montrer à Sebastiano que je suis avec lui. Il n’était pas content(NDLR : de ne pas commencer) mais garde la bonne attitude."

La raison d’un tel comportement se nomme Fabio Silva, 20 ans."Malgré son CV, il a une attitude et une mentalité exemplaires. Sa rapide adaptation passe par sa simplicité", résume son coach.

Tout le monde l’adore

Depuis le début de saison, Mazzù fait tout pour ne pas s’enflammer publiquement quand il évoque son numéro 99. La tâche est ardue tant le joueur prêté par Wolverhampton est déjà la clé du système offensif d’Anderlecht.

Les commentaires vont bon train dans les salles de presse et en tribune avec deux questions :"Que fait-il en Belgique ?"et"Où s’arrêtera-t-il ?".

Il fait en tout cas l’unanimité dans le vestiaire bruxellois."Il crée déjà de fortes connexions sur le terrain", dit Felice Mazzù.

Notamment avec Lior Refaelov. Quand les deux hommes se trouvent, les arrêter est un défi."Fabio est tellement phénoménal que j’oublie parfois qu’il n’a que 20 ans, dit Rafa.Il lit incroyablement bien le jeu et évoluer à ses côtés est un plaisir. Il n’a besoin que d’un contact du regard pour comprendre comment se déplacer. Je n’avais jamais joué avec un joueur aussi complet. Il a tout : la vitesse, la puissance, la technique et la finition. Et ce n’est que le début."

À plein régime

S’il continue à ce rythme, il n’y aura pas de concurrence pour le titre de meilleur buteur de la Pro League. Toutes compétitions confondues, il en est déjà à cinq buts et deux assists en 333 minutes sur le terrain. Soit une action décisive toutes les 48 minutes sans prendre en compte son pré-assist face à Paide.

Chaque action aux abords du rectangle se transforme en but. Il surperforme d’ailleurs vu qu’en Pro League, les organismes de statistiques considèrent qu’il n’aurait dû marquer que deux buts et non trois.

Fabio Silva participe aussi au jeu. Il est le 9ejoueur de D1A avec le plus de récupérations dans le tiers le plus avancé du terrain. Ses statistiques de duels offensifs (10 par match) et d’interceptions (2 par match) impressionnent.

Pour comprendre à quel point les six premiers matchs de Fabio Silva sont impressionnants, il faut les mettre en perspective. Nous les avons comparés avec ceux des attaquants transférés lors des mercatos estivaux des dix dernières saisons. Ce qui coïncide avec l’été 2013 et l’arrivée d’un autre phénomène à Anderlecht : Aleksandar Mitrovic.

Le buteur de Fulham peut rougir au moment de comparer ses chiffres anderlechtois à ceux du Portugais. Il fallait presque un match complet à Mitrogoal pour marquer ou donner un assist là où Silva n’a besoin que d’une grosse mi-temps.

Seul Lukasz Teodorczyk se rapproche des temps de passage de Silva. Le Polonais n’avait besoin que de 58 minutes pour réaliser une action décisive après six matchs. Ses statistiques étaient similaires à celles de l’actuel buteur du RSCA (sept buts et deux assists) mais il avait déjà obtenu plus de temps de jeu.

Les récents prodiges arrivés à Anderlecht, Lukas Nmecha et Joshua Zirkzee, n’ont pas démarré au même rythme. Sur le même laps de temps, l’Allemand et le Néerlandais n’avaient marqué que deux buts.

Ivan Santini peut, lui, se targuer d’avoir marqué plus que Silva sur le même nombre de matchs. Le Croate avait commencé la saison en force avec sept buts en six matchs. Un départ canon suivit d’une progressive chute.

Sur les 33 matchs supplémentaires auxquels il a participé en 2018-19, il n’a marqué que neuf buts et donné un assist. Fabio Silva a tout pour faire largement mieux.