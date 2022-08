Au lieu de cela, le Brabançon peut se féliciter d’avoir placé sa confiance envers le joueur de 21 ans pour cette rencontre. Le flanc gauche a été efficace à cinq minutes de la fin en remportant son face-à-face contre Dietsch."Ce premier but de la saison me fait plaisir, souriait-il.Il nous libère dans ce match difficile. C’est un grand soulagement personnel et collectif. J’ai été cherché ce but à la sueur de mon front."

Si Charleroi a réalisé l’essentiel au Pairay, la partition est restée perfectible. Le niveau n’était pas excellent et les Zèbres ont multiplié les imprécisions et les pertes de balle tandis que Benbouali a manqué trois occasions en or."On s’attendait à un match compliqué sur un terrain petit face à une équipe qui met beaucoup d’engagement. Nous avons éprouvé des difficultés à trouver la profondeur dans leur dos car ils géraient bien les espaces. Le coach nous a dit d’insister et il a eu raison", se félicite Tchatchoua.

On ne retiendra que l’essentiel, les trois points, ce qui permet aux Zèbres de se libérer de beaucoup de tensions."C’est un succès important avant le déplacement à Zulte. On repart sur des bases positives. Il n’y avait pas de doute après ce 0/6. Cela n’est jamais agréable de vivre ça mais on savait qu’un exercice est long."

Tchatchoua revient dans le jeu

Le numéro 38 du Sporting est bien placé pour savoir que les vérités d’un jour ne sont pas forcément celles du lendemain dans une saison. Après avoir reçu seulement 33 minutes de temps de jeu sur les trois premières rencontres, Tchatchoua a connu sa première titularisation dans un poste inédit sur le flanc gauche. Comme face au Racing Luxembourg en amical lorsqu’il avait évolué à l’opposé de son rôle de prédilection, Tchatchoua a marqué.

"À l’entraînement, je me suis essayé sur le côté gauche, racontre notre interlocuteur.Le coach trouve que j’ai de bonnes aptitudes sur ce côté-là. Ce qui change, c’est qu’au niveau des centres, je dois plus m’appliquer car je suis sur mon mauvais pied mais cela me laisse cette liberté de pouvoir entrer dans le jeu sur mon pied droit et frapper. Cela me crée plus de possibilités."

A-t-il douté alors que Still semblait ne pas compter sur lui au point même de privilégier Kayembe sur le côté droit à l’Union lorsque Mbenza est entré comme flanc gauche?"La vie est comme ça. Les pistons que le coach a alignés se trouvaient dans une dynamique positive donc je ne pouvais pas lui en vouloir dans ses choix. Je devais attendre mon moment et être patient. Une occasion allait se présenter et j’ai saisi ma chance. Je savais qu’il fallait que je sois décisif car c’est ça qui me manquait la saison dernière."

Pourvu que cela devienne une constance.