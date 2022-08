Le message fort d’Anderlecht: le club est prêt à refuser 8 millions pour Amuzu

Dans le football, tout peut vite changer. Rien n’est donc définitif, mais même à Nice, on est en train de perdre l’espoir de pouvoir transférer l’ailier d’Anderlecht. Il y a dix jours, l’affaire était pourtant presque finalisée. Amuzu avait un accord de principe avec le club français. Et vu l’offre de 8 millions plus bonus, Anderlecht sentait que Nice irait jusqu’au bout pour réaliser le transfert.

Mais les négociations n’ont plus avancé. Et après avoir vendu Sergio Gomez à Manchester City pour 15 millions (la somme totale peut dépasser les 20 millions), le Sporting semble avoir changé son fusil d’épaule. Et si les Mauves ne vendaient pas leur Ciske, qui est adoré par les fans?

En refusant une offre de 8 millions, Anderlecht montre à tout le monde que la situation financière du club est plus stable qu’on ne le pense. Ces dernières années, le Sporting n’aurait pas pu dire non à une telle offre. Ce scénario doit donner de l’espoir aux supporters. Le Sporting est sur la bonne voie.

Les concurrents, eux aussi, doivent se dire qu’il faudra à nouveau tenir compte d’Anderlecht. Le Club Bruges et l’Antwerp dépensent des millions sans compter. L’écart avec le reste des clubs belges est immense. Le njet d’Anderlecht à Nice doit quand même être un message fort en direction de Bart Verhaeghe (Club Bruges) et Paul Gheysens (Antwerp).

Et Ciske même? La semaine passée, il avait cinq orteils à Nice. S’il reste, Anderlecht devrait le récompenser en renouvelant (et améliorant) son contrat. Du moins, si ses agents et lui-même sont d’accord. Il est fin de contrat en juin 2024. Rien ne presse, mais les Mauves ne peuvent pas prendre le risque de le perdre gratuitement dans deux ans.